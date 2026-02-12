OFICIAL De nicăieri! Raheem Sterling s-a transferat la fosta rivală a FCSB-ului din Europa League

De nicăieri! Raheem Sterling s-a transferat la fosta rivală a FCSB-ului din Europa League
Lovitură spectaculoasă reușită de Feyenoord.

Raheem SterlingfeyenoordFCSBArsenalMan. City
Clubul din Rotterdam a anunțat transferul lui Raheem Sterling (31 de ani), fost jucător la Manchester City, Chelsea și Arsenal. Internaționalul englez, cu 82 de selecții, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.

Raheem Sterling s-a transferat la fosta rivală a FCSB-ului din Europa League

„Statutul meu de jucător liber mi-a oferit șansa să aleg cu atenție următorul pas. Am vorbit cu mai multe cluburi și antrenori. Am vrut să fiu sigur că pot aduce un plus real”, a declarat Sterling pentru site-ul oficial al clubului.

Antrenorul Robin van Persie s-a arătat încântat: „Este fantastic că am reușit să aducem un jucător de calibrul lui după închiderea perioadei de mercato. Calitățile lui pot face diferența.”

Sterling nu a mai jucat din 25 mai, când a evoluat pentru Arsenal. La Chelsea nu mai intra în planuri, după un împrumut modest la „tunari”. În carieră, a câștigat patru titluri în Premier League cu Manchester City și a participat la cinci turnee finale cu naționala Angliei.

Feyenoord este echipa pe care FCSB a învins-o spectaculos în etapa a șasea din Europa League, scor 4-3, după ce a revenit de la 1-3. Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Ngezana, Mihai Toma, Mamdou Thiam și Florin Tănase, ultimul în minutul 90+5.

