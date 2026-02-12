Clubul din Rotterdam a anunțat transferul lui Raheem Sterling (31 de ani), fost jucător la Manchester City, Chelsea și Arsenal. Internaționalul englez, cu 82 de selecții, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.

Raheem Sterling s-a transferat la fosta rivală a FCSB-ului din Europa League

„Statutul meu de jucător liber mi-a oferit șansa să aleg cu atenție următorul pas. Am vorbit cu mai multe cluburi și antrenori. Am vrut să fiu sigur că pot aduce un plus real”, a declarat Sterling pentru site-ul oficial al clubului.

Antrenorul Robin van Persie s-a arătat încântat: „Este fantastic că am reușit să aducem un jucător de calibrul lui după închiderea perioadei de mercato. Calitățile lui pot face diferența.”