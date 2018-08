Adevarul despre tinta no.1 a stelistilor pentru atac! Ce s-a intamplat cu spaniolul Cristian Lopez in ultimul sezon din Ligue 2

Stelistii il cheama pe spaniolul Cristian Lopez sa-i ajute sa se califice in grupele UEFA Europa League, iar apoi sa castige titlul.

FCSB negociaza aducerea atacantului spaniol Cristian Lopez, in varsta de 29 de ani, care a mai jucat la CFR Cluj. Fotbalistul este liber de contract, dupa ce a fost pus pe liber de Lens, formatie din liga a doua franceza.

Lopez este un atacant care a lasat o impresie generala buna in Romania, dupa ce a jucat pentru CFR intre 2015 si 2016 si a marcat 16 goluri in 44 de aparitii bifate in Liga I.



Considerat a fi atacantul potrivit pentru a ajuta FCSB sa se califice in grupele UEFA Europa League si sa se bata la titlu, Cristian Lopez vine, insa, dupa un sezon oscilant, in care a fost de foarte multe ori rezerva in liga a doua franceza.

Spaniolul, al carui singura experienta la nivel de prima liga a fost in Romania, are mai degraba cifrele unui jucator care sa completeze lotul, nu sa fie titular in atacul unei echipe cu pretentii de Europa.

Concret, Lopez a bifat 33 de aparitii pentru Lens in sezonul trecut, insa 14 dintre ele au fost din postura de jucator intrat pe parcursul meciurilor! El a marcat 10 goluri.

Pe de alta parte, primul sau sezon la Lens a fost mai bun, cu 16 goluri marcate in 30 de aparitii (26 ca titular, 4 din postura de rezerva).

Lopez a jucat de-a lungul carierei la Real Madrid B, Valencia B, Atletico Baleares, Huddersfield, Shrewsbury, Northampton, Burgos, CFR si Lens.

CFR a fost singura echipa de prima liga pentru care Cristian Lopez a jucat!