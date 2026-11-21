Ionuț Luțu, mâna dreaptă a lui Gigi Becali și apropiat al finanțatorului de la FCSB, a fost promovat recent într-o funcție de conducerea la clubul roș-albastru.

Ionuț Luțu a fost operat

Gigi Becali l-a numit pe Luțu responsabil cu transferurile la FCSB. Concret, fostul fotbalist va analiza jucătorii propuși fostei campioane a României, apoi va merge cu lista la finanțatorul Gigi Becali, care va lua decizia finală.

La scurt timp după ce a primit veștile. Luțu s-a confruntat cu probleme de sănătate. Concret, fostul fotbalist a avut dureri mari și a fost dus de urgență la spital, unde medicii i-au găsit o piatră de mari dimensiuni la rinichi.

Luțu ar fi trebuit supus unei intervenții chirurgicale, dar medicii au descoperit o infecție, iar operația a fost întreruptă.

Conform GSP, după câteva zile în care Ionuț Luțu a urmat un tratament cu antibiotic pentru tratarea infecție, medicii l-au putut opera, iar pietrele de la rinichi au putut fi îndepărtate.

Ce a spus Gigi Becali despre Ionuț Luțu

”10 oameni sunt care fac selecție. I-am făcut și lui Luțu un birou. I-am zis: «Cea mai mare încredere dintre toți în tine o am!».

Poate că vorbesc aiurea, dar poate că sunt deştept. Să vedem dacă o să fac sau dacă mă pricep. Am adus numai specialiști, nu vorbesc despre Meme aici. La final se uită Luţu. I-am amenajat birou.

Ce îţi place, nu le zici lor. Că ei vor cere bani în plus. Eu voi vedea şi voi stabili cine va veni. Vor veni 6 jucători”, a spus Gigi Becali.