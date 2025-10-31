Max Dowman (foto) a devenit cel mai tânăr titular din istoria clubului Arsenal Londra, la doar 15 ani şi 302 zile, în meciul câştigat cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Brighton, miercuri seara, în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

Dowman, care s-a alăturat academiei lui Arsenal în 2015, şi-a făcut debutul la seniori, din postura de rezervă, la începutul acestui sezon, înainte de a doborî recordul lui Jack Porter şi de a deveni cel mai tânăr titular al "tunarilor". Portarul Jack Porter a fost titular la Arsenal în ediţia trecută a Cupei Ligii, când avea 16 ani şi 72 de zile.

În partida cu Brighton din Cupa Ligii, Dowman, aripă, a făcut cele mai multe driblinguri, a obţinut cele mai multe faulturi şi a câştigat cele mai multe dueluri, Arsenal înregistrând a 8-a victorie consecutivă în toate competiţiile.

Arteta, încântat de puștii săi

"Un mic zâmbet, iată ceea ce a afişat", a declarat la finalul meciului antrenorul lui Arsenal, Mikel Arteta, întrebat de jurnalişti cum a reacţionat Dowman, când a aflat de titularizarea sa.

"Pentru el, totul este natural, totul este în regulă. Este felul în care joacă şi acesta este secretul, că nu face mare tam-tam din asta. Pur şi simplu face ceea ce face cel mai bine, adică să joace fotbal. Să joace fotbal cu mult curaj şi determinare, iar astăzi (miercuri, n. red.) a arătat din nou o abilitate incredibilă, o capacitate de a dribla jucători la acest nivel în Premier League la doar 15 ani. Este cu siguranţă ceva excepţional", a adăugat tehnicianul spaniol, potrivit Agerpres.

Atacantul Andre Harriman-Annous, în vârstă de 17 ani, şi-a făcut, la rândul său, debutul sub culorile formaţiei londoneze, Arteta făcând zece schimbări în echipa sa de start, după victoria de duminică din Premier League cu Crystal Palace (1-0).

"Sentimentul de a oferi cuiva oportunitatea de a-şi îndeplini un vis este unic şi sunt foarte fericit că lucrurile s-au dovedit a fi foarte pozitive", a explicat Mikel Arteta.

