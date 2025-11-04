Dowman , care evoluează în principal pe postul de extremă dreapta, a bătut recordul deținut de Youssoufa Moukoko , cel care debuta în Champions League la vârsta de 16 ani și 18 zile.

Max Dowman (15 ani și 308 zile) a devenit cel mai tânăr debutant din istoria UEFA Champions League. Fotbalistul lui Arsenal a fost introdus în minutul 72, în locul lui Leandro Trossard , când "tunarii" conduceau deja cu 3-0.

Pentru Dowman este deja al cincilea meci oficial în care evoluează pentru prima echipă a lui Arsenal. Mikel Arteta l-a mai utilizat în două partide din Premier League și două din Cupa Ligii Angliei.



Pe 29 octombrie, Dowman a devenit cel mai tânăr titular din istoria lui Arsenal, după ce s-a aflat în primul 11 al lui Mikel Arteta pentru confruntarea cu Brighton din Cupa Ligii Angliei (2-0).



Max Dowman se antrenează cu prima echipă a lui Arsenal de când avea 14 ani, iar în această vară a impresionat în cantonamentul de vară al "tunarilor", motiv pentru care a primit șanse inclusiv în meciurile oficiale.



16 ani va împlini Max Dowman în acest an, pe 31 decembrie.



Cei mai tineri fotbaliști din istoria UEFA Champions League

