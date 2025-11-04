GALERIE FOTO Istorie în Champions League: a bătut recordul imediat după ce a pășit pe teren, la 15 ani!

Istorie &icirc;n Champions League: a bătut recordul imediat după ce a pășit pe teren, la 15 ani! Liga Campionilor
S-a stabilit un nou record de precocitate în UEFA Champions League, cea mai importantă competiție europeană intercluburi, la meciul Slavia Praga - Arsenal 0-3.

Max DowmanArsenalSlavia PragaChampions League
Max Dowman a devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria Champions League

Max Dowman (15 ani și 308 zile) a devenit cel mai tânăr debutant din istoria UEFA Champions League. Fotbalistul lui Arsenal a fost introdus în minutul 72, în locul lui Leandro Trossard, când "tunarii" conduceau deja cu 3-0.

Dowman, care evoluează în principal pe postul de extremă dreapta, a bătut recordul deținut de Youssoufa Moukoko, cel care debuta în Champions League la vârsta de 16 ani și 18 zile.

Max Dowman, debut în Champions League la 15 ani

Foto: Getty Images

Pentru Dowman este deja al cincilea meci oficial în care evoluează pentru prima echipă a lui Arsenal. Mikel Arteta l-a mai utilizat în două partide din Premier League și două din Cupa Ligii Angliei.

Pe 29 octombrie, Dowman a devenit cel mai tânăr titular din istoria lui Arsenal, după ce s-a aflat în primul 11 al lui Mikel Arteta pentru confruntarea cu Brighton din Cupa Ligii Angliei (2-0).

Max Dowman se antrenează cu prima echipă a lui Arsenal de când avea 14 ani, iar în această vară a impresionat în cantonamentul de vară al "tunarilor", motiv pentru care a primit șanse inclusiv în meciurile oficiale.

  • 16 ani va împlini Max Dowman în acest an, pe 31 decembrie.

Cei mai tineri fotbaliști din istoria UEFA Champions League

  • 1. Max Dowman (Arsenal, 15 ani și 308 zile)
  • 2. Youssoufa Moukoko (Dortmund, 16 ani și 18 zile)
  • 3. Lamine Yamal (Barcelona, 16 ani și 68 de zile)
  • 4. Céléstine Babayaro (Anderlecht, 16 ani și 86 de zile)
  • 5. Rayan Cherki (Lyon, 16 ani și 102 zile)
