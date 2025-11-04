Max Dowman a devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria Champions League
Max Dowman (15 ani și 308 zile) a devenit cel mai tânăr debutant din istoria UEFA Champions League. Fotbalistul lui Arsenal a fost introdus în minutul 72, în locul lui Leandro Trossard, când "tunarii" conduceau deja cu 3-0.
Dowman, care evoluează în principal pe postul de extremă dreapta, a bătut recordul deținut de Youssoufa Moukoko, cel care debuta în Champions League la vârsta de 16 ani și 18 zile.
Pentru Dowman este deja al cincilea meci oficial în care evoluează pentru prima echipă a lui Arsenal. Mikel Arteta l-a mai utilizat în două partide din Premier League și două din Cupa Ligii Angliei.
Pe 29 octombrie, Dowman a devenit cel mai tânăr titular din istoria lui Arsenal, după ce s-a aflat în primul 11 al lui Mikel Arteta pentru confruntarea cu Brighton din Cupa Ligii Angliei (2-0).
Max Dowman se antrenează cu prima echipă a lui Arsenal de când avea 14 ani, iar în această vară a impresionat în cantonamentul de vară al "tunarilor", motiv pentru care a primit șanse inclusiv în meciurile oficiale.
- 16 ani va împlini Max Dowman în acest an, pe 31 decembrie.
Cei mai tineri fotbaliști din istoria UEFA Champions League
- 1. Max Dowman (Arsenal, 15 ani și 308 zile)
- 2. Youssoufa Moukoko (Dortmund, 16 ani și 18 zile)
- 3. Lamine Yamal (Barcelona, 16 ani și 68 de zile)
- 4. Céléstine Babayaro (Anderlecht, 16 ani și 86 de zile)
- 5. Rayan Cherki (Lyon, 16 ani și 102 zile)