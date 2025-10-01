Jurgen Klopp, interviu fascinant despre noua sa viață: "În 25 de ani am fost la două nunți: la a mea și la una care a fost acum două luni"

Klopp a plecat de la Liverpool în vara anului trecut, după nouă sezoane. Sub comanda sa, clubul de pe Anfield a redevenit unul dintre cele mai importante din Europa: a cucerit primul titlu în Anglia după o pauză de 30 de ani, a adus în vitrina clubului un trofeu Champions League și a fascinat microbiștii prin fotbalul "heavy metal", așa cum chiar el l-a numit. Jurgen Klopp: "Așa cred acum, la 58 de ani: nu voi mai fi niciodată antrenor"

După ce a părăsit Liverpool, Klopp a stat departe de fotbal aproximativ șase luni. La începutul acestui an, a decis să revină, însă nu ca antrenor, ci ca director al departamentului global de fotbal pentru Red Bull, o companie puternic implicată la cluburi precum RB Leipzig (Germania), RB Salzburg (Austria), Paris FC (Franța), Red Bull Bragantino (Brazilia), New York Red Bulls (SUA) sau RB Omiya Ardija (Japonia). De asemenea, compania este acționar minoritar și la Leeds United, grupare din Premier League.

În fișa postului, Klopp trebuie să consolideze o filosofie de joc în rândul echipelor din rețeaua Red Bull, să se ocupe de scouting, dar și să fie un mentor pentru antrenorii și directorii sportivi de la cluburile menționat anterior. Într-un amplu interviu pentru The Athletic, neamțul a recunoscut că se simte mult mai relaxat în noul rol și a exclus o revenire în antrenorat, cel puțin pentru moment.

"Dacă aștept în fața televizorului meciurile din weekend? Deloc! Am fost foarte fericit când am văzut cum joacă Liverpool și am urmărit câteva partide, dar nu e ca și cum sunt foarte entuziasmat atunci când vine weekend-ul și încep meciurile.

Acum nici măcar nu mai știu ce la oră încep meciurile. M-am deconectat. Am început să practic diferite sporturi, m-am bucurat de viață, am petrecut timp cu nepoții. Lucruri normale care au fost făcute știind că, la un moment dat, voi lucra din nou. În același timp, știind că nu voi mai fi niciodată antrenor. Așa cred acum, la 58 de ani, dar nu se știe niciodată. Cert e că nu-mi lipsește nimic acum", a spus Klopp.



Klopp, despre noua viață: "În 25 de ani, am mers de patru ori la cinema. De fiecare dată în ultimele opt săptămâni" Fostul antrenor de la Mainz, Dortmund și Liverpool a recunoscut că ajunsese într-un soi de epuizare pe parcursul meseriei de antrenor, însă totul a fost plănuit încă de la începutul carierei.

"În 2001, i-am spus Ullei (n.r - actuala sa soție) că timp de 25 de ani vreau să dau totul fără să mă uit în stânga și în dreapta. Ce aș fi făcut dacă nu mergea cu fotbalul? Ulla spunea că aș putea fi șofer de taxi!

În cei 25 de ani, am mers de două ori la nunți: una a fost a mea, iar una a fost acum două luni. În 25 de ani, am mers de patru ori la cinema. De fiecare dată în ultimele opt săptămâni. Mă bucur că acum pot să fac aceste lucruri.

Am fost în o mulțime de țări străine ca antrenor și nu am apucat să văd nimic. Vedeam doar hotelul, stadionul și baza de antrenament. Nimic altceva!

Acum pot să merg într-o vacanță și eu sunt cel care decide când o face. Mă rog, Ulla decide când. Dar măcar acum nu mai decid Premier League sau Bundesliga", mai explică Klopp.



Jurgen și Ulla Klopp s-au căsătorit în 2005 Foto: Getty Images

Klopp, despre fotbalul fără pauză din ziua de azi: "Eu cu siguranță aș accepta bani mai puțini pentru un program mai relaxat" În cadrul interviului pentru The Athletic, Klopp a vorbit din nou despre programul foarte încărcat la care sunt supuși jucătorii. Anterior spunea despre Mondialul Cluburilor cu 32 de echipe că este "cea mai proastă idee care a existat vreodată", iar acum a discutat despre posibilitatea ca la ediția din 2030 a Cupei Mondiale să participe 64 de naționale.

"Sunt convins că Mondialul Cluburilor a fost o competiție grozavă, dar nu am urmărit-o. Chelsea a fost foarte fericită că a câștigat. Super, o mulțime de bani, dar de la un punct încolo trebuie să ai grijă de puținii oameni fără de care acest sport nu ar exista - jucătorii.

Singura soluție este ca aceste competiții din pauza de vară să nu se mai organizeze. Acum nu mai există pauză pentru cei mai buni fotbaliști ai lumii.

În orice alt domeniu de activitate nu există așa ceva. Imaginați-vă că luați cel mai bun artist și îl puneți seară de seară să performeze. Apoi, se prăbușește, ne vom prezenta scuzele și vom spune că și-a pierdut concentrarea.

CM 2030 cu 64 de echipe? Indiferent ce opinie aș avea, aș putea să o spun la fel de bine cuptorului cu microunde. E exact același efect. Oamenii vor spune: 'Da, dar sportivii câștigă o mulțime de bani'. Oficialii cluburilor vor spune că antrenorii și jucătorii își doresc mereu mai mulți bani și că asta e o modalitate prin care pot obține bani.

Atunci de ce nu ne așezăm toți la o masă și să li se spună jucătorilor că pot avea 8 săptămâni de vacanță pe an? Putem discuta? Hai să încercăm! Nu crezi că ar spune: 'Da, prefer asta, chiar dacă pierd un milion pe altă parte'?", a mai spus Klopp.

Întrebat dacă e de părere că jucătorii și antrenorii ar accepta salarii mai mici în schimbul unui program mai relaxat, Klopp a răspuns: "Nu știu, dar dacă m-ați întreba pe mine, atunci cu siguranță!".

