"Daca-l suna maine pe Lucescu, o lasa pe Dinamo si vine la Sahtior!" Discurs BOMBA! Lucescu a batut din nou in Ucraina si e lider

Revenirea lui Mircea Lucescu la Kiev e subiectul sezonului in Ucraina!

Dinamo a batut-o cu 2-0 pe Vorskla, echipa de pe locul 3, si e prima in campionat dupa 10 etape, cu 3 puncte peste rivala Sahtior.

Lucescu a preluat o echipa deprimata si cu multe probleme in sezoanele trecute, dar a readus-o in top in ciuda crizei COVID si a lipsei invstitiilor in transferuri.

Oleksandr Denisov, directorul Football TV, e convins ca Lucescu ar reveni la Sahtior daca patronul Ahmetov i-ar cere s-o faca.

"N-am niciun dubiu, daca Sahtior il cheama pe Lucescu maine, se duce. Nu sunt sigur ca n-ar reveni la Dinamo, insa, in 6 luni sau un an. Pentru Lucescu, nimic nu e personal. E ca in filmul "The Godfather". Doar afaceri, nimic personal. Ar fi Sahtior gata sa-i propuna sa revina? Ahmetov stie asta. Va fi interesant de vazut ce are de spus. Personal, nu cred ca e de acord cu o asemenea manevra dintr-o perspectiva morala", a spus Denisov la Denisov Time, show-ul sau.