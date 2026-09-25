VIDEO EXCLUSIV Marica, discurs manifest înainte de Suedia - România: "Suntem și slabi, și bătrâni! Știți ce mă neliniștește pe mine?"

Marica, discurs manifest înainte de Suedia - România: &quot;Suntem și slabi, și bătrâni! Știți ce mă neliniștește pe mine?&quot; Nationala
SPORT.RO
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Naționala României debutează astăzi, de la ora 21:45, în nou ediție din Liga Națiunilor, adversară urmând să fie Suedia, la Solna.

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Echipa NationalaCiprian MaricaSuediaGica Hagi
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Pentru Gică Hagi va fi primul meci oficial după revenirea la echipa națională, iar selecționerul va viza o clasare pe primele două poziții în grupa din Liga Națiunilor pentru ca România să se afle în urna secundă la tragerea la sorți din preliminariile EURO 2028.

Ciprian Marica, înainte de Suedia - România: "Noi suntem și slabi, și bătrâni!"

La această acțiune, Gică Hagi a anunțat din start că își dorește să mizeze în principal pe jucătorii cu experiență internațională, acesta fiind și motivul pentru care media de vârstă a naționalei României va fi destul de ridicată la meciul din Suedia.

Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al naționalei României, care a strâns 72 de meciuri și 25 de goluri sub tricolor, a avut un mesaj dur înaintea meciului de la Solna. Actualul acționar de la Farul Constanța este contrariat că media de vârstă a echipei lui Hagi va fi considerabil mai mare decât a suedezilor. Și, cu toate acestea, tot nordicii sunt cotați cu prima șansă.

"Știți ce mă neliniștește pe mine? Un lucru foarte important. În ciuda faptului că ei ne sunt net superiori nouă ca valoare individuală și ne bat la toate capitolele, Suedia promovează jucători tineri. Ei au o medie de vârstă de 26 de ani, iar noi de 28,4. Adică noi suntem și slabi, și bătrâni!

Noi, în loc să promovăm tineri, să venim cu o naționala tânără, noi venim cu niște jucători care sunt cam tot cei de la Mircea Lucescu. Ei și-au cam arătat limitele", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

Marica: "Nu ni se spune de la vârful Federației că totul e perfect, că suntem pe un drum bun?"

Întrebat și ce jucători tineri este de părere că ar fi putut convoca Gică Hagi pentru această acțiune, Ciprian Marica și-a mutat discursul înspre Federația condusă de Răzvan Burleanu.

"Aici se pune problema. Nu vorbim că creștem jucători, că fotbalul românesc e pe plan ascendent? Nu ni se spune de la vârful Federației că totul e perfect, că suntem pe un drum bun? Păi, unde, e mă, perfectul ăla? Unde sunt tinerii care vin din spate? Unde sunt echipele noastre din cupele europene? Unde sunt vânzările de jucători care erau odată și umpleau vistieria clubului de bani?", a mai spus Marica.

Fostul atacant a trecut ulterior în revistă primul 11 probabil al României și vârstelor celor anunțați titulari.

"Hai să vă citesc. Radu, 29 de ani. Bancu, 34 de ani. Burcă, 33 de ani. Rațiu, 28 de ani. Drăgușin, 24, singurul jucător. Răzvan Marin, 30. Ianis Hagi, 27. Dragomir, 27. Man, 28. Mihăilă, 26. Mă, cu ce ne mai prezentăm noi? Sunt eu nebun? Cu ce ne mai prezentăm noi?

Înainte, erau jucători la națională de 20, 21, 22, 23 de ani. Și nu numai eu, erau mulți, o generație întreagă care juca la acea vârstă. Eu am debutat la 18 ani, dar mai erau Tamaș, Goian... toți eram tineri, cam de aceeași vârstă. Acum, de la 27 în sus", a mai spus Marica.

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Jucătorii convocați de Hagi pentru meciul cu Suedia

Pentru meciul de pe Strawberry Arena din Stockholm, selecționerul a stabilit următorul lot de 23 de jucători:

Cei nouă tricolori rămași la Mogoșoaia sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie: 

Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: 

România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: 

Polonia – România (Stadion Narodowy) 

Luni, 5 octombrie: 

România – Suedia (Arena Națională)

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