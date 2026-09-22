Laurențiu Reghecampf, la FCSB, e un veritabil „pariu“. Atât pentru Gigi Becali, care a apelat la un tehnician cu care a mai lucrat de două ori, cât și pentru „Reghe“, dornic de a reveni în prim-planul fotbalului românesc.

Timpul ne va demonstra dacă această mutare a fost o „ciorbă reîncălzită“ sau o numire inspirată. Până atunci, surprinde curajul nebun cu care noul antrenor al roș-albaștrilor și-a asumat niște obiective îndrăznețe: urcarea pe locul 1 până în etapa a 20-a, urmată de câștigarea campionatului la pas!

FCSB a reușit „imposibilul“, acum doi ani

La prima vedere, ce își propune „Reghe“, potrivit spuselor lui Gigi Becali, e o „misiune imposibilă“. La ora actuală, echipa e pe locul 11, cu 12 puncte, la 11 „lungimi“ de liderul Dinamo. Așadar, ca să ajungă pe locul 1, în următoarele zece runde, FCSB are nevoie de victorii pe linie, plus de niște sincope ale roș-albilor.

Cum rămâne însă cu cel de al doilea obiectiv asumat de Reghecampf, câștigarea titlului? De fapt, această țintă e singura care contează cu adevărat. Pentru că nimeni nu va ține minte peste ani numele formației care a fost lider, în etapa a 20-a. În schimb, cucerirea unui titlu reprezintă o performanță care rămâne în CV.

Clasamentul actual al Superligii, în care FCSB e la 11 puncte de locul 1, te îndeamnă să spui că șansele la titlu s-au cam dus deja. Și, totuși, chiar FCSB a devenit campioană, recent, după ce a traversat o situație și mai dificilă, comparativ cu cea de acum.

În sezonul 2024-2025, echipa bucureșteană a început catastrofal campionatul: locul 13 după zece etape cu 10 puncte. În acel moment, FCSB era la o distanță uriașă de locul 1, ocupat de Universitatea Cluj: 12 puncte!

Și, totuși, în ciuda acestui start ratat de sezon, FCSB a cucerit titlul, la capătul sezonului 2024-2025, sub comanda cuplului Pintilii – Charalambous. Semn că și Reghecampf poate visa la îndeplinirea obiectivului pe care și l-a propus acum, la revenirea în țară.

Câte puncte a strâns FCSB, după zece etape, în ultimii ani?

*Sezonul trecut: 9 puncte (locul 13)

*2024-2025: 10 puncte (locul 13)

*2023-2024: 25 de puncte (locul 1)

*2022-2023: 11 puncte (locul 11)

*2021-2022: 18 puncte (locul 4)

*2020-2021: 24 de puncte (locul 1)