Belbiță, care a fost în UFC în perioada 2019 - 2025 și și-a încheiat cariera cu un bilanț de 15 victorii și zece înfrângeri, locuiește acum în Statele Unite ale Americii și lucrează ca analist pe MMA și UFC.
GALERIE FOTO Diana Belbiță s-a fotografiat cu Jon Jones. Ce i-a spus despre România l-a uimit: ”Are destule motive acum să vină aici”
Diana Belbiță este o fostă luptătoare de MMA.
Foto: Diana Belbiță Instagram
În una dintre ultimele postări de pe contul personal de Facebook, Diana Belbiță s-a afișat cu Jonathan Dwight Jones, cunoscut în UFC drept Jon Jones. El este unul dintre cei mai mari luptători din istoria UFC, cu un palmares de 28-1.
”Jon Jones a zis că nu auzise până acum de România. I-am povestit despre legendele cu vampiri si despre castelele noastre. A zis că acum, că o știe pe Diana Belbiță și știe și legendele cu vampiri, are destule motive să vină să viziteze România”, a scris Belbiță pe rețele.
Fotografia (vezi galeria foto de mai sus) e de la UFC 331, gala disputată la Crypto.com Arena din Los Angeles, orașul în care locuiește acum Belbiță. Jon Jones a fost prezent în colțul lui Gable Steveson, căruia îi este mentor, iar Belbiță a fost prezentă în calitate de jurnalist și analist pentru Sportsnet Canada.
Fost campion la semigrea și la grea, Jon Jones s-a retras oficial în iunie 2025, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri și continuă să se antreneze și să fie foarte prezent în lumea UFC.
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