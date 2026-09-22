România a ratat și Mondialul american din această vară, echipa națională ajungând acum la șapte turnee finale succesive de la care a lipsit. Ultima prezență a tricolorilor la un Campionat Mondial datează din... 1998!

Chiar dacă prima reprezentativă a urmărit CM 2026 la televizor, totuși, un român a făcut o reclamă excelentă pentru fotbalul autohton în America. Vorbim despre hunedoreanul Alin Dincă (45 de ani), antrenor cu portarii în naționala Iranului. Cu un goalkeeper în mare formă, Alireza Beiranvand – a fost ales Omul meciului cu Belgia - pregătit de Dincă, iranienii au făcut o figură frumoasă în SUA. Perșii au părăsit turneul fără înfrângere, după 2-2 cu Noua Zeelandă, 0-0 cu Belgia și 1-1 cu Egipt. Iranul a fost prima echipă de sub linie, dintre formațiile clasate pe locurile trei în grupe, care a ratat accederea în fazele eliminatorii.

Alin Dincă, contract prelungit cu naționala Iranului

După turneul final găzduit de Canada, Mexic și SUA, Alin Dincă s-a întors în țară, așteptând să vadă ce se întâmplă cu naționala Iranului. După mai multe ședințe, Federația de la Teheran l-a reconfirmat în funcție pe selecționerul care a fost la Mondiale, Amir Ghalenoei (62 de ani). La rândul său, acesta a cerut ca stafful pe care l-a avut, la CM 2026, să fie păstrat și pentru Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită).

Aflat în contact permanent cu Federația de la Teheran – Alin Dincă stă la Cluj – antrenorul de 45 de ani a acceptat propunerea de a-și continua munca alături de Amir Ghalenoei. „Alin Dincă se bucură de încrederea totală a staffului naționalei. Iar portarii care au fost în lotul de la Mondiale au cerut păstrarea sa în funcție“, a notat presa iraniană.

După prelungirea contractului, pentru Alin Dincă urmează amicalele din septembrie. Iranul va întâlni Uzbekistan (24 septembrie) și Rusia (29 septembrie), în deplasare. Apoi, la finalul anului, perșii își vor începe pregătirea pentru Cupa Asiei. Aici, Iranul e în grupa C, urmând să întâlnească, pe rând, China (9 ianuarie, Riad), Kârgâstan (13 ianuarie, Riad) și Siria (18 ianuarie, Riad).

Primele două clasate, plus cele mai bune patru echipe de pe locurile trei, vor avansa în optimile Cupei Asiei din 2027.

Alin Dincă, aventura iraniană a început în 2020

Alin Dincă a ajuns în Iran, în 2020, mai întâi, la clubul Traktor-Sazi Tarbriz. De aici, a fost promovat la echipa națională, de la începutul anului 2023. Alături de prima reprezentativă, el a participat la Cupa Asiei din 2023 (Iranul a avansat până în semifinale) și la Cupa Mondială din 2026.