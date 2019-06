Cu ei se va duela CFR in Liga Campionilor. Au un stadion de 30.000 de locuri si o valoare a lotului mai mica decat campioana Romaniei. Cine sunt golghterii echipei

Campioana in Kazahstan de fiecare data in ultimii 5 ani, FC Astana este adversara CFR -ului in primul tur preliminar al Champions League.

Astana este o formatie sponsorizata de compania nationala de cai ferate si a beneficiat inca din 2014 de un buget important. Formatia din Kazahstan evolueaza pe un stadion de 30.000 de locuri, iar valoarea lotului se ridica la 23,73 milioane de euro. In comparatie, jucatorii CFR-ului aduna 25,45 de milioane la cota de transfer.

In lotul Astanei se afla nu mai putin de 10 stranieri printre care si Dorin Rotariu. Vedetele echipei sunt Antonio Rukavina, fost fotbalist la Villareal si Borussia Dortumund, si croatul Marin Tomasov care a jucat la Hajduk Split.

In acest moment Astana este pe primul loc in campionatul din Kazahstan cu 35 de puncte dupa 16 etape. Sezonul este in plina desfasurare.

Astana a castigat in istorie 5 titluri de campioana, in 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018 si 3 cupe ale Kazahstanului.

De regula, echipa evolueaza in sistemul 4-2-3-1 in urmatoarea formula Nenand Eric - Rukavina, Simunovic, Anicic, Beysebekov - Maevsky, Pertsukh - Tomasov, Muzhikov, Murtzaev - Dorin Rotariu

Aceasta a fost formula folosita de antrenorul Roman Grygorchuk in ultima etapa e campionat impotriva celor de la Kaysar, meci care s-a terminat cu victoria lui Astana, scor 4-1. Primul 11 "folosit" valoreaza 1,36 milioane de euro, iar media de varsta este de 28,8 ani.

Golgheterii echipei sunt Marin Tomasov cu 7 goluri in 16 aparitii si Dorin Rotariu cu 5 goluri in 15 aparitii.

Au ajuns in grupe in ultimii 4 ani



Astana este o echipa extrem de puternica pe teren propriu, reusind de-a lungul timpului sa le invinga acasa pe Celtic, Maccabil Tel Aviv, APOEL, Rennes sau Jablonec in Europa.

Astana incearca o noua calificare in grupele unei competitii europene. Ar fi al 5-lea an consecutiv cand reusesc acest lucru! Daca in sezonul 2015/2016 erau in grupa cu Benfica, Atletico si Galatasaray in grupele UEFA Champions League, terminand pe locul 4, fara victorie, au urmat 3 ani consecutivi in grupele Europa League, reusind o singura data calificarea in primavara europeana.

CFR Cluj - Astana. Programul jocurilor



Turul dublei dintre CFR si Astana va avea loc in Kazahstan pe 9 sau 10 iulie, iar mansa secunda la Cluj-Napoca, pe 16 sau 17 iulie. Astana nu a mai intalnit adversare din Romania in cupele europene.