CFR CLUJ - ASTANA | "Preferam sa picam cu Ludogorets, va fi o deplasare foarte grea!" Prima reactie de la CFR dupa tragerea la sorti

Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, spune ca Astana si Steaua Rosie Belgrad erau adversarele de evitat din urna pentru tragerea la sorti.

CFR Cluj va intalni Astana in primul tur preliminar Champions League. Primul meci se joaca in Khazahstan, pe 9 sau 10 iulie, la 4000 km distanta.

"As fi preferat orice alta echipa in afara de Steaua Rosie si Astana. As fi preferat si Ludogorets."

"E o deplasare extrem de lunga, un teren artificial foarte greu."

"E o echipa care se califica an de an in grupe, macar in grupele Europa League."

"De azi vom incepe sa ii studiem mai atent, sa ne informam, ne vom pregati pentru meci."

"E o echipa grea, incomoda, dar vom face totul sa mergem mai departe.", a spus Bogdan Mara la Digisport.