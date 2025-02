Ajunsă pe ultimul loc în Liga 2 după excluderile din campionat ale lui CS Mioveni și Viitorul Pandurii Târgu Jiu, AFC Câmpulung Muscel a anunțat astăzi transferul internaționalului ucrainean Denys Dedechko.

Mijlocașul defensiv în vârstă de 37 de ani a debutat în fotbalul mare la Dinamo Kiev, a jucat apoi în Rusia, a devenit campion în Kazahstan cu FC Astana, alături de care a evoluat inclusiv în grupele Champions League (a fost titular într-un 0-4 cu Atletico Madrid - foto), iar în ultimul sezon a fost legitimat la Zimbru Chișinău.

Anunțul oficial al clubului din Câmpulung



”FC Muscelul Câmpulung a perfectat al 11-lea transfer din această iarnă. Începând de astăzi, 19 februarie 2025, Denys Dedechko(37 ani) este jucătorul echipei din orașul de la poalele Mateiașului.

Fotbalistul ucrainean a semnat cu clubul nostru o înțelegere valabilă până la sfârșitul acestei ediții de campionat, cu drept de prelungire în eventualitatea în care Muscelul va rămâne în Liga 2 și în sezonul viitor.

Dedechko este mijlocaș defensiv, însă poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș central. A făcut junioratul la Dinamo Kiev, măsoară 188 cm înălțime și cântăreşte 83 kg. În ultimele trei sezoane, Denys a jucat în prima ligă din Republica Moldova, la Zimbru Chișinău, iar în prima parte a acestei ediții de campionat a avut 13 aparitii și 4 goluri. Dedechko este un fotbalist cu mare experiență, în cariera sa mai evoluând la Amkar Perm și SKA Khabarovsk, echipe din primul eșalon al Rusiei, Krivas Krivoi Rog, Vorlska Poltava, Illychivets Mariupol și Oleksandria, formații care activează în prima ligă din Ucraina, FK Astana(Kazahstan), FC Ararat și FC Noah(Armenia), Trans Narva(Estonia).

Mijlocașul are în palmares titlul de campion cu Astana, Supercupa Armeniei cu FC Noah și Supercupa Estoniei cu Trans Narva. La echipele la care a fost legitimat, Denys Dedechko a adunat 376 de partide și a marcat 59 de goluri. În cupele europene, ucraineanul are 14 meciuri jucate și 1 gol marcat.

Mijlocașul are prezențe la reprezentativele U 17, U 21 și selectionata de seniori a Ucrainei.

Dedechko a făcut pregătirea de iarnă cu ec hipa noastră, iar acum așteaptă cu mare nerăbdare primul meci oficial din acest an.

Ce transferuri a mai făcut AFC Câmpulung



Cu Muscelul au mai semnat portarul Rafael Munteanu (18 ani, ex Steaua, împrumutat de la Farul), fundașii Jean-Philippe Celestin (22 ani, francez, ex US Granville / Franța) și Darius Nistor (20 ani, ex CSM Unirea Alba Iulia), mijlocașii Raul Nistor (20 ani, ex CSM Unirea Alba Iulia), Dabney dos Santos Souza (28 ani, olandez, ex AS Trencin / Slovacia), Alexandru Răuță (32 ani, ex CS Mioveni), Valentin Coșereanu (33 ani, ex CS Mioveni), Cristian Bustea (30 ani, ex CS Mioveni) și atacanții El Hadji Ndiaga Diop (23 ani, senegalez, ex BSC Old Boys / Elveția) și Valentin Buhăcianu (31 ani, ex FC Argeș)”, a postat gruparea din Câmpulung Muscel pe pagina oficială de Facebook.