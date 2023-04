Cu ce se ocupă azi Massimo Maccarone și ce zice despre FCSB, la 17 ani de când i-a spulberat visul lui Becali

Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu câștigase prima manșă, 1-0 la București, și după 24 de minute pe stadionul Riverside conducea cu 2-0. Englezii au avut apoi o revenire incredibilă. Abia introdus pe teren, italianul Massimo Maccarone a redus din handicap în minutul 33, iar Middlesbrough a reușit „minunea” după pauză.

Viduka (min. 64), Riggott (min. 73) și același Maccarone (min. 89) au întors soarta calificării, iar „Boro” și-a câștigat biletul pentru finala de la Eindhoven. Englezii lui Steve McClaren aveau să piardă categoric ultimul act, 0-4 cu Sevilla, dar performanța din acea primăvară rămâne cel mai bun moment european al clubului.

Maccarone este antrenor principal în Serie D. Cum arată acum, la 43 de ani

La 17 ani de când a „îngropat-o” pe FCSB, Massimo Maccarone s-a făcut antrenor. Italianul în vârstă de 43 de ani și-a încheiat cariera de jucători în 2021, la Carrarese, și de atunci s-a concentrat pe cariera de tehnician.

Din iulie 2022, Maccarone este antrenor principal la Ghiviborgo, un club din Toscana care evoluează în Serie D. În 33 de partide pe banca echipei, killer-ul FCSB-ului a adunat 9 victorii, 16 egaluri și 8 eșecuri. Ghiviborgo este acum pe poziția a șasea în Grupa E din Serie D.

În urmă cu câteva zile, fostul atacant a fost invitat la podcast-ul You Are My Boro, unde a fost întrebat cum reușește să se mențină în formă (VEZI GALERIE FOTO). „Încă fac mult sport. După ce am renunțat la fotbal, am rămas activ, acum joc mai ales padel cu prietenii mei. E un sport foarte bun, te menține în formă.

În Anglia, îmi plăcea să joc snooker, dar în Italia nu prea ai unde. Doar biliard. Îmi lipsește snookerul, îmi lipsește Middlesbrough și abia aștept să mai merg pe Riverside Stadium”, a spus Maccarone.

Maccarone, despre momentul FCSB și ce i-a transmis antrenorul Steve McClaren

Italianul a vorbit și despre momentele sale de glorie din primăvara lui 2006. Maccarone a fost erou cu FCSB, dar și cu Basel, în sferturi. Englezii au pierdut în Elveția, 0-2, apoi s-au impus acasă cu 4-1, golul decisiv fiind marcat de atacantul italian în minutul 90 al returului de pe Riverside.

„Uneori intru pe YouTube ca să revăd golurile mele din meciurile cu Basel și Steaua (n.r. - FCSB). Îmi aduc aminte cum suporterii îmi strigau numele. A fost incredibil că am revenit în acele partide. E dificil s-o faci și o dată, așa cum a fost cu Basel. Dar s-o faci și a doua oară la rând e fantastic. Ca antrenor, asta le zic jucătorilor mei: dacă vrei și crezi, atunci poți s-o faci. Atunci au contat foarte mult mentalitatea noastră și atmosfera creată de fani pe stadion.

Când antrenorul Steve McClaren m-a trimis pe teren (n.r. - în minutul 26, în locul lui Gareth Southgate), mi-a zis să încerc să repet ce-am făcut cu Basel, cu nici o lună înainte. Am intrat și după cinci minute am înscris primul gol. Acea reușită ne-a dat multă energie și am știut că putem să ne calificăm”, a povestit Maccarone, la You Are My Boro.

„După meciul cu Steaua (n.r. - FCSB), am fost la un restaurant cu specific italienesc, al unui prieten. Fanii lui Boro au venit acolo și-au bătut în geamuri, îmi scandau numele. A fost fantastic”, a adăugat fostul vârf.