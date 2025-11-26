Dacă cineva mai avea vreun dubiu că, inclusiv în fotbalul de nivel foarte înalt, se petrec niște lucruri urâte și se iau niște decizii revoltătoare, în mod cert, cazul suspendării lui Cristiano Ronaldo a lămurit lucrurile.

Sport.ro a scris aici despre hotărârea celor de la FIFA, de a-l suspenda pe căpitanul Portugaliei pentru un singur meci (!), după o eliminare pentru lovirea adversarului fără minge, în Irlanda – Portugalia (2-0), în această lună, în preliminariile CM 2026. În mai toate cazurile anterioare de acest gen, suspendarea minimă a fost de trei partide.

Teoretic, și în cazul lui Ronaldo s-a dat o suspendare de trei meciuri. Practic însă, căpitanul Portugaliei a stat deja pe tușă într-o singură întâlnire internațională – Portugalia – Armenia, scor 9-1, în ultima etapă a preliminariilor - și va fi pe teren în următorul meci al naționalei sale! Pentru că, potrivit deciziei FIFA, două din cele trei etape de suspendare ale lui Ronaldo sunt... cu suspendare! Ceea ce înseamnă că ele vor intra în vigoare, doar dacă Ronaldo va mai „călca pe bec“, în următorul an.

Culisele deciziei și reacția furibundă a fanilor

S-a ajuns aici, la o astfel de hotărâre scandaloasă, fără precedent aproape, pentru că FIFA a dorit ca Ronaldo să fie pe teren de la începutul Mondialului din 2026. Dacă ar fi primit suspendarea normală de trei meciuri, fără etape „înghețate“, atunci CR7 ar fi trebuit să stea pe tușă, în două din primele trei confruntări ale lusitanilor, la CM 2026.

Un astfel de scenariu ar fi fost o lovitură imensă pentru FIFA! Pentru că, alături de Messi, Cristiano e jucătorul care „vinde“ cel mai bine în fotbalul internațional, la ora actuală. Ultima dovadă, în acest sens, a fost la Mondialul din Qatar, în 2022, când mii de oameni veneau la meciurile Portugaliei, în primul rând, pentru a-l vedea pe starul acestei naționale.

Problema e că tratamentul preferențial de care are parte Ronaldo e revoltător pentru milioane de microbiști din jurul lumii, care n-au putut fi păcăliți de explicațiile jalnice ale celor de la FIFA de ieri. Pe rețelele de socializare, oamenii și-au exprimat indignarea față de suspendarea lui CR7, pentru un singur meci în realitate, după o fază care ar fi trebuit să-l țină pe tușă minim trei meciuri.

Site-ul Goal.com, cel mai renumit în materie de fotbalul internațional, a oferit o serie de reacții, după decizia FIFA:

*@Shaun_Hall23: O rușine absolută această decizie! Când te gândești la câți jucători au ratat niște meciuri mari de tot, de-a lungul anilor, din cauza unor suspendări, realizezi că ce s-a hotărât, în cazul lui Ronaldo, e o mare bătaie de joc.

*@Kop_101x: Să schimbi regulile din mers, doar pentru că o vedetă să joace la Cupa Mondială, e cu adevărat șocant. Ronaldo și-a lovit adversarul fără minge și ar fi trebuit să primească suspendarea cuvenită.

*@notassedLFC: FIFA știe că Ronaldo „tipărește“ bani. Dacă ar fi ratat meciuri la Cupa Mondială, absența lui de pe teren ar fi generat pierderi financiare pentru FIFA. Decizie tipică! Dacă același „roșu“ ar fi fost luat de oricare alt jucător, ar fi stat pe bară trei meciuri, cum era decizia normală.

Prin prezența sa, la CM 2026, Cristiano Ronaldo va atinge o bornă istorică, alături de Lionel Messi (Argentina, 38 de ani), după cum Sport.ro a arătat aici.

