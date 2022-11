Naționala Portugaliei a publicat pe rețelele sociale un video de la reunirea echipei înainte de Cupa Mondială, iar ceea ce a surprins a fost întâlnirea dintre Cristiano Ronaldo și Bruno Fernanades, colegi la Manchester United.

În momentul în care a intrat în vestiar, Bruno Fernandes a părut că ezită să îl salute pe Cristiano Ronaldo. CR7 i-a întins mâna, iar mijlocașul a acceptat în cele din urmă, însă britanicii numesc gestul lui Bruno drept "cel mai rece salut".

Bruno Fernandes didn’t seem to be too pleased to see Portugal team-mate Cristiano Ronaldo when they met up for the World Cup (CNN) ????#Ronaldo #MUFC pic.twitter.com/Edg0uqPId5