În interviul acordat jurnalistului Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a explicat că nu vede niciun progres în cadrul clubului față de momentul în care a părăsit clubul, în 2009, iar conducerea, dar și Erik ten Hag ar fi încercat să îl transforme în "oaia neagră" pentru a-l forța să plece.

Dacă despre Erik ten Hag a spus că nu îl respectă, Cristiano Ronaldo nu a avut cuvinte prea frumoase nici față de Ralf Rangnick, cel care a fost interimar în a doua parte a sezonului trecut.

De asemenea, portughezul i-a răspuns și fostului coechipier Wayne Rooney, care l-a criticat recent pentru atitudinea sa.

... despre faptul că se simte trădat: Da, au încercat să mă forțeze să plec. Nu doar antrenorul, ci și 2-3 persoane din cadrul clubului, din conducere. Mă simt trădat. (n.r - Crezi că au încercat să scape de tine?) Sincer, nu ar trebui să spun asta, nu știu. Nu-mi pasă, dar oamenii trebuie să știe adevărul. M-am simțit trădat și am simțit că anumiți oameni nu m-au vrut. Nu numai sezonul acesta, ci și sezonul trecut.

