Lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială: veteranii Ronaldo și Pepe, în fruntea listei. Cine este starul lăsat acasă

Portugalia, campioană europeană în 2016, a fost repartizată în grupa H de la Cupa Mondială, alături de Ghana, Uruguay și Coreea de Sud, iar lusitanii vor debuta pe 24 noiembrie, împotriva formației africane.

În lotul lui Fernando Santos se regăsesc veteranii Pepe (39 de ani, FC Porto) sau Cristiano Ronaldo (37 de ani, Manchester United), dar și multe nume importante din Premier League, precum Joao Cancelo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Ruben Dias sau Bernardo Silva.

În schimb, o surpriză a Portugaliei este reprezentată de absența lui Renato Sanches (25 de ani), mijlocașul lui Paris Saint-Germain, câștigător al premiului Golden Boy în 2016.

De asemenea, Portugalia nu se poate baza la turneul final din Qatar nici pe Diogo Jota, fotbalistul lui Liverpool, care este accidentat.

Portari: Rui Patricio (Roma), Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves)

Fundași: Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Antonio Silva (Benfica), Raphaael Guerreiro (Dortmund)

Mijlocași: Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Ruben Nevers (Wolves), Danilo Pereira (PSG), Palhinha (Fulham), Joao Mario (Benfica), Otavio (Porto), Matheus Nunes (Wolves), William (Real Betis)

Atacanți: Joao Felix (Atletico Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Rafael Leao (AC Milan), Andre Silva (Leipzig), Goncalo Ramos (Benfico), Ricardo Horta (Braga)

