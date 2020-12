Cristiano face istorie la Juventus! Atacantul va bifa o borna istorica in meciul de duminica cu Genoa! Doar doi jucatori se mai pot bucura de asemenea cifre

Juventus va avea o deplasare grea la Genoa, in etapa a 11-a din Serie A.

Torinezii nu au reusit sa castige ultimele doua deplasari din campionat, iar Genoa sta foarte rau in clasament, fiind pe prima pozitie retrogradabila cu doar sase puncte. Echipa lui Andrea Pirlo vine dupa un 3-0 pe terenul Barcelonei in Champions League, iar Juventus vrea sa reduca diferenta fata de liderul Milan, care in acest moment are sase puncte avans.

Partida de duminica va fi una speciala pentru Cristiano Ronaldo. Portughezul poate ajunge la meciul cu numarul 100 pentru Juventus. Ronaldo are 77 de goluri marcate pentru torinezi si doar doi jucatori se pot bucura cu o performanta mai buna decat starul portughez. Felice Borel (1932-1941) cu 80 de goluri in 100 de partide si Omar Sivori (1957-1965) cu 84 de reusite in tot atatea partide.

Ronaldo a aflat vineri ca este nominalizat intre primii trei fotbalisti ai lumii, alaturi de Lewandowski si Messi. Cristiano are marcate 40 de goluri in acest an, doar Lewandowski depasindu-l cu 43 de reusite.

