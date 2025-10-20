Fostul internațional român a transmis că stilul de joc al belgienilor este unul extrem de fizic, care depășește uneori regulamentul.



Instalat în vară pe banca tehnică a "nerazzurrilor", Chivu a arătat că și-a făcut temele înaintea deplasării de la Bruxelles. La conferința de presă oficială, tehnicianul a explicat că a studiat în detaliu campioana Belgiei și nu se lasă păcălit de recentele schimbări de pe banca tehnică a acesteia.



"Cunoaștem foarte bine această echipă. Schimbarea antrenorului nu ne-a afectat deloc pregătirea. Este o echipă agresivă, uneori la limita răutății, căreia îi place să își sufoce adversarul cu presing", a spus Chivu, potrivit lesoir.be.



"Nu ne păcălește înfrângerea cu Newcastle"



Chiar dacă Union Saint-Gilloise a suferit o corecție severă în etapa precedentă, 0-4 cu Newcastle, antrenorul român a insistat că echipa sa trebuie să trateze meciul cu maximă seriozitate, amintind de forța arătată de belgieni în alte partide.



"Union este campioana Belgiei, este din nou lider în campionat și a câștigat deja în acest sezon de Liga Campionilor, pe terenul lui PSV. Meciul cu Newcastle se poate întâmpla oricui. Trebuie să fim foarte atenți, ne așteaptă o partidă complicată", a mai spus Chivu.



Tehnicianul a încheiat excluzând orice fel de relaxare sau rotație a lotului, în ciuda programului aglomerat: "Ar fi o greșeală să luăm meciul de mâine cu lejeritate. Nu ne gândim încă la Napoli. Trebuie să jucăm acest meci cu responsabilitate și să onorăm clubul".

