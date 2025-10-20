Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a anunțat că atacantul Marcus Thuram nu va putea evolua în următoarele partide, din cauza unei accidentări musculare.



Cristi Chivu: „Are nevoie de câteva zile”



Francezul s-a accidentat la bicepsul femural în meciul cu Slavia Praga, câștigat de Inter cu 3-0, pe 30 septembrie, și nu s-a refăcut complet nici după pauza internațională.



„Marcus mai are nevoie de câteva zile și nu știu ce să vă spun. Încercăm să-l recuperăm cât mai repede. Se pare că pentru meciul cu Napoli nu va fi disponibil”, a declarat Chivu în conferința de presă de dinaintea duelului din Champions League cu Union Saint-Gilloise.



Din cauza accidentării, Thuram a ratat și meciul de Serie A cu Cremonese, dar și partida câștigată cu 1-0 împotriva lui AS Roma. În plus, francezul nu a fost convocat nici la echipa națională a Franței în această perioadă.



Se estimează că Thuram ar putea reveni complet la antrenamente și în lot la sfârșitul lunii octombrie, mai exact pentru deplasarea lui Inter pe terenul lui Napoli, pe 25 octombrie. În lipsa sa, atacul nerazzurrilor va fi susținut de Esposito și Bonny.

