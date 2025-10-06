La scurt timp după victoria cu Cremonese (scor 4-1), italienii au remarcat un lucru: jocul lui Inter înclină mult pe flancul stâng, acolo unde Federico Dimarco, care traversează o formă de zile mari, a reușit să egaleze o performanță atinsă în trecut de Leo Messi. În timp ce Dimarco strălucește, pe partea dreaptă, olandezul Denzel Dumfries traversează o criză vizibilă de formă.



Efectul Chivu: de la criză la performanțe impresionante



Sub comanda lui Chivu, Federico Dimarco pare un alt jucător, remarcă Sport.Virgilio. Fotbalistul a "înțepat" recent fosta conducere tehnică, sugerând că renașterea sa se datorează și faptului că nu mai este înlocuit la fel de des. Contra celor de la Cremonese, italianul a intrat într-un club select, egalând un record deținut de Leo Messi.



Datele furnizate de Sofascore arată că Dimarco a devenit al șaselea fotbalist din ultimele 10 sezoane care creează cinci sau mai multe ocazii de gol într-o singură partidă. Din acest grup de elită mai fac parte, alături de Messi, nume uriașe precum Joshua Kimmich, Thomas Muller, Iago Aspas și Luis Suarez.



Performanța vine într-un context excelent pentru Dimarco. Cu golul și pasa decisivă din weekend, el a ajuns la două goluri și trei assist-uri în opt apariții stagionale, o revenire spectaculoasă după un final de sezon 2024/25 în care nu a avut nicio contribuție ofensivă în ultimele 15 meciuri.



În schimb, colegul său de pe flancul opus, Denzel Dumfries, trece printr-o perioadă dificilă. Deși a marcat în Champions League cu Slavia Praga (3-0), olandezul a fost schimbat în minutul 53 cu Cremonese, părăsind terenul vizibil nervos. În campionat, nu a mai înscris din 31 august. Acum, misiunea lui Chivu este să îl readucă în formă și pe Dumfries, deoarece Inter nu se poate baza doar pe explozia starului de pe partea stângă.

