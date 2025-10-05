Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

Sâmbătă seară, Inter a trecut fără emoții de Cremonese, scor 4-1. Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny, Federico Dimarco și Nicolo Barella au înscris pentru echipa lui Chivu, în timp ce oaspeții au reușit golul de onoare prin Federico Bonazzoli, în minutul 87.



Inter a reușit să egaleze astfel primele clasate din Italia - AC Milan, Napoli și AS Roma, iar progresul nerazzurilor sub comanda lui Chivu este unul evident, scrie Gazzetta dello Sport.



"Verticală și feroce", sunt cuvintele folosite de Gazzetta dello Sport pentru a descrie Inter. "Mai multă concretețe, mai multe șuturi, iar numărul paselor în spate a scăzut semnificativ", mai notează italienii despre transformările lui Chivu, notat cu 7 după duelul cu Cremonese.



Gazzetta l-a desemnat omul meciului pe Ange-Yoan Bonny, atacantul francez cumpărat de Inter în această vară, de la Parma, care i-a ținut cu brio locul lui Marcus Thuram: la prima sa titularizare a reușit un gol și trei pase decisive.

După pauza pentru meciurile echipelor naționale, Inter va avea un final de foc al lunii octombrie: deplasare pe Olimpico împotriva lui AS Roma, duel în Champions League cu Royale Union SG, iar ulterior alte două meciuri tari în Serie A: cu Napoli, în deplasare, și cu Fiorentina, acasă.

Cristi Chivu, interviu în Italia după ce a zdrobit-o pe Cremonese cu 4-1



La finalul partidei, tehnicianul român a explicat rețeta succesului: „Am fost dominanți, am creat mult și ne-am simțit bine pe teren. Am fost agresivi, dar și ordonați. Accept golul primit, dar iau cu mine 85 de minute de calitate și personalitate. Băieții merită pentru că muncesc enorm.”



Chivu a scos în evidențî și filozofia sa de joc: „Perfecțiunea nu există și nici nu o căutăm. Vrem să jucăm cu pasiune și să punem în dificultate planul adversarilor. Creșterea vine pas cu pas, iar acum reușim să dăm continuitate rezultatelor și prestațiilor.”



Românul a ținut să îl felicite pe omul meciului: „Mă bucur pentru golul lui Bonny, dar mai ales pentru că a ajutat echipa. Avem doi atacanți tineri și doi experimentați, iar grupul e fericit pentru toți.”



Chivu a comentat și supărarea lui Dumfries după schimbare: „E nervos că l-am schimbat? E normal să fie nervos când iese, vreau ca jucătorii mei să fie ambițioși. Dumfries e important pentru mine și pentru naționala lui, sunt mulțumit de el, dar știe că trebuie să facă mereu mai mult.”

