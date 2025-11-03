Presa din Italia scrie că tehnicianul român are o "scrisoare pentru Moș Crăciun" bine definită, cu ținte clare pentru a întări echipa. Deși visul lui Chivu rămâne Ademola Lookman, extrema de la Atalanta, capabilă să facă diferența în duelurile unu-la-unu, operațiunea este considerată extrem de complexă în acest moment al sezonului.



În acest context, potrivit interdipendenza.net, Inter își concentrează eforturile pe ținte mai realiste, dar la fel de importante pentru schema românului. Prioritatea pentru linia de mijloc pare să fie Manu Kone de la AS Roma. Chivu îl apreciază enorm pe francez pentru dinamismul său și capacitatea de a combina efortul defensiv cu calitatea la construcție, considerându-l un profil versatil, perfect pentru stilul său tactic. Inter așteaptă momentul potrivit pentru a lansa un atac decisiv, deși negocierile cu Roma se anunță dificile.



Chivu a cerut și întăriri în defensivă

Antrenorul român nu se concentrează doar pe zona mediană. Chivu a transmis conducerii că are nevoie de soluții și în apărare, dorind să implementeze un stil de joc cu o linie defensivă mai avansată și mai agresivă.



Potrivit Tuttomercatoweb, un nume care a revenit puternic în discuțiile de la sediul clubului este cel al lui Oumar Solet, fundașul francez de la Udinese. Solet este monitorizat de mult timp de scouterii lui Inter, iar Chivu îl place în mod deosebit.



Tehnicianul român vede în Solet un jucător ideal datorită polivalenței sale într-un sistem cu trei fundași, dar și pentru fizicul impresionant și eleganța cu care iese cu mingea la picior. Sursa citată menționează că Inter este gata să reia asaltul pentru Solet, fie în ianuarie, fie, cel mai probabil, în vara viitoare.

