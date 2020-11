Momentul care face inconjurul lumii! Omagiul adus de selectionata Noii Zeelande, inainte de cunoscutul Haka, lui Diego Maradona

Noua Zeelanda s-a impus cu 38-0 in meciul cu nationala Argentinei din Tri-Nations.

Inceputul meciului a fost unul cu totul special pentru fanii argentinineni, care sufera dupa moartea lui Diego Maradona.

Rugbistii All Blacks i-au adus un omagiu idolului a milioane de iubitori ai fotbalului, chiar inainte de celebrul Haka. Acestia s-au oprit un minunt inainte de startul ritualui, iar capitanul Cane a mers catre mijlocul terenului, acolo unde a asezat un tricou al nationalei Noii Zeelande, cu numarul 10 si inscriptionat cu numele lui Diego Maradona.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

????: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV