La doar câteva zile după ce a fost numit pe banca celor de la Al-Kholood, club din Arabia Saudită, „Guriță” a fost demis în condiții dramatice, într-un context marcat de o schimbare radicală de proprietate.



A început jidahul la club după demiterea lui Cosmin Contra!



Fosta conducere a clubului a semnat cu Contra un contract pe un milion de dolari pe sezon, iar demiterea părea să se rezolve cu o despăgubire de aproximativ 700.000 de dolari.



Însă noii proprietari, o companie americană care a preluat clubul în urma unui proces inedit de privatizare, au luat decizia de a da afară întreg staff-ul tehnic, inclusiv pe Contra, și au lăsat liberi toți jucătorii ale căror contracte expirau vara aceasta.



Rezultatul? Al-Kholood a plecat în cantonament cu doar șase jucători locali.

