Antrenorul Laurent Blanc a fost demis de la echipa Al-Ittihad Jeddah!

După înfrângerea cu 0-2 împotriva celor de la Al-Nassr Riad, Al-Ittihad a anunţat, sâmbătă seară, că a reziliat contractul antrenorului Laurent Blanc (59 de ani), care ocupa această funcţie din vara anului 2024. Alături de Blanc au fost puși pe liberi și oamenii din stafful său.

„Consiliul de administraţie al clubului le adresează sincere mulţumiri şi le mulţumeşte pentru eforturile depuse în perioada scursă, urându-le mult succes în colaborările viitoare”, se arată într-un comunicat, preluat de news.ro.

L-au dat afară după trei victorii în patru meciuri

Fostul selecţioner al Franţei (2010-2012) era antrenorul echipei Al-Ittihad din vara anului 2024. Era prima sa experienţă după demiterea sa de la Lyon, în septembrie 2023.

Până vineri, Al-Ittihad, campioana Arabiei Saudite din sezonul trecut, a avut un început de sezon perfect: 3 victorii în 3 meciuri. Fosta echipă a lui Laurent Blanc îi are în componenţă pe Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Houssem Aouar, Danilo Pereira, Steven Bergwijn sau Moussa Diaby.

După decizia de aseară, clubul saudit a anunţat numele unui duo interimar: sauditul Hassan Khalifa (59 de ani), care era secundul lui Blanc din iulie 2024, plus Ivan Carrasco (37 de ani), care a antrenat echipe de juniori, la Valencia şi Barcelona.

„Ei se vor ocupa de echipă până când clubul va încheia un acord cu un nou staff tehnic care să corespundă ambiţiilor clubului şi să răspundă obiectivelor echipei, precum şi aspiraţiilor suporterilor săi fideli”, a mai explicat Al-Ittihad în comunicatul său.

