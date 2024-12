În ultima etapă din 2024, Damac a remizat cu Al Feiha, scor 2-2, iar fostul selecționer al României a considerat că este momentul oportun pentru o schimbare.

Cosmin Contra ar negocia cu o nouă echipă

Din acest motiv, tethnicianul ar fi anunțat conducerea clubului, dar și pe jucători că urmează să părăsească echipa pe care o pregătește din martie 2023. Damac i-a prelungit contractul antrenorului în vară.

"Antrenorul român a decis să demisioneze din funcția de antrenor al lui Damac", au scris vineri saudiții.

Tehnicianul este foarte apreciat în zona Golfului și cel mai probabil nu va petrece mult timp fără angajament. Conform GSP, Cosmin Contra ar negocia deja cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, însă rămâne de văzut ce direcție vor lua negocierile.

În cariera sa de antrenor, Cosmin Contra a mai pregătit echipe precum Poli Timișoara, Fuenlabrada, Petrolul, Getafe, GZ R&F, Alcorcon, Dinamo, Al Ittihad și Damac.

În perioada septembre 2017 – noiembrie 2019, Contra a fost selecționerul echipei naționale a României.

Cosmin Contra a semnat în vară prelungirea cu Damac

La începutul acestei veri, Damac i-a prelungit contractul lui Cosmin Contra până în 2025.



"Mi-am îndeplinit obiectivul cu foarte mult timp înainte, ceva probleme la echipă. Am renovat încă un an contractul. Acum am nevoie de odihnă, am nevoie să-mi recuperez energiile pentru următorul campionat care va fi mult mai dificil. Mă odihnesc, simplul fapt că stau aici acasă și fac lucruri care mă relaxează îmi e de folos.



Eu cred că mi-am câștigat dreptul ăsta. Negocierile sunt complicate cu cei de acolo. Am câștigat dreptul de a mai continua încă un an, am făcut minuni, la un moment dat eram pe locul cinci. Am terminat un pic în genunchi campionatul, dar numai eu știu ce dificultăți am avut", spunea Cosmin Contra, în iunie, pentru PRO TV.