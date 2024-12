Saudiții anunță plecarea lui Cosmin Contra de la Damac: "Le-a spus jucătorilor că a fost ultimul meci"

Damac și Cosmin Contra nu au confirmat despărțirea după meci. "Am fost excelenți la mijlocul terenului, am dominat, însă nu am reușit să finalizăm așa cum ar fi trebuit. Ar fi trebuit să închidem meciul și să nu îi mai dăm ocazii lui Al Feyha, însă nu am făcut asta" , a declarat fostul selecționer al României, potrivit Asharq Al-Awsat

Cosmin Contra a semnat în vară prelungirea cu Damac

Cosmin Contra antrenează la Damac din martie 2023. În sezonul trecut, echipa sa a încheiat pe locul 10 în prima ligă din Arabia Saudită.



La începutul acestei veri, Damac i-a prelungit contractul lui Cosmin Contra până în 2025.



"Mi-am îndeplinit obiectivul cu foarte mult timp înainte, ceva probleme la echipă. Am renovat încă un an contractul. Acum am nevoie de odihnă, am nevoie să-mi recuperez energiile pentru următorul campionat care va fi mult mai dificil. Mă odihnesc, simplul fapt că stau aici acasă și fac lucruri care mă relaxează îmi e de folos.



Eu cred că mi-am câștigat dreptul ăsta. Negocierile sunt complicate cu cei de acolo. Am câștigat dreptul de a mai continua încă un an, am făcut minuni, la un moment dat eram pe locul cinci. Am terminat un pic în genunchi campionatul, dar numai eu știu ce dificultăți am avut", spunea Cosmin Contra, în iunie, pentru PRO TV.