COSMARUL prin care a trecut un fost jucator al Barcei in Rusia: "Stateam in camera, cu lumina stinsa!" Ce TEAPA a primit

Alex Song, fost jucator la Arsenal si Barcelona, a avut probleme mari in Rusia.

Song a scapat dupa doi ani de cosmar in Rusia, la Rubin Kazan. Mijlocasul camerunez a petrecut doi ani l aechipa a doua si nu a primit niciun ban in urma unui conflict cu conducerea clubului rus.

Cand a semnat cu Rubin, Song urma sa primeasca o casa in care sa locuiasca, insa dupa 6 luni in care a locuit la hotel, conducerea l-a anuntat ca va fi nevoit sa locuiasca in cantonamentul echipei.



"Mi-am petrecut tot timpul in camera si nici macar nu puteam sa aprind lumina cand eram acolo. Doar stateam cu computerul, fara TV, nimic, nu intelegeam limba rusa de la TV. Toata viata mea era un computer si un telefon, asta nu e sanatos. Nu stiu de ce nu aprindeam lumina. Becurile functionau, dar cred ca ma simteam deprimat si singur", a spus Song.

Rusii l-au trimis pe Song la echipa a doua si nu i-au mai platit salariul uriase, de 9 milioane de euro.

In acest timp, Song era presat de banci sa-si achite ratele la casa din Londra, dar si la un proiect de binefacere din Camerun, acolo unde construia case pentru copiii defavorizati.

In cele din urma, FIFA a obligat-o pe Rubin sa-i achite salariul lui Song, iar contractul a fost incheiat. Acum, fostul mijlocas de la Arsenal, Barcelona si West Ham joaca in Elvetia, la FC Sion.



"Era foarte dificil pentru ca nu primeam niciun ban. Eu aveam o multime de angajati, dar niciun venit. Am pierdut un an din cariera la Kazan. Acum joc din nou fotbal si sunt foarte fericit", a mai spus jucatorul.