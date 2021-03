Dejan Lovren, fostul fundas al lui Liverpool, umilit si intors pe toate fetele de un jucator rus! Super golul care il va bantui toata cariera

Zenit a intalnit-o pe Rubin Kazan intr-un meci care a contat pentru etapa cu numarul 21 din campionatul Rusiei.

Dramatismul nu a lipsit in partida dintre Zenit si Rubin Kazan, care s-a disputat pana in ultima secunda. Dupa ce gazdele de la Rubin Kazan au deschis scorul in minutul 41, in urma unui penalty transformat de Despotovic, milionarii de la Zenit au egalat in minutul 75, prin Sardar Azmoun.

Suspansul a fost insa pana la final, dupa ce in minutul 90+2, Makarov a scapat pe contraatac, singur impotriva a doi fundasi de la Zenit, unul din ei fiind Dejan Lovren, si i-a ridiculizat pe ambii, dupa care a inscris cu un sut la colt, nu inainte de a-i intoarce intr-un mod umilitor de mai multe ori.



Pentru ca dezastrul sa fie total, Artem Dzyuba a ratat un penalty in minutul 90+9, iar campioana pierde la Kazan si lupta la titlu devine din ce in ce mai apriga. Zenit ramane pe primul loc, insa la doar doua puncte in spate se afla CSKA Moscova, in timp ce pe locul 3 este Spartak Moscova, la 4 puncte de lider.