HALUCINANT! Barcelona si Real Madrid platesc salarii de aproape 900 de milioane de euro pe an! Cum arata TOPUL dupa transferul lui Ronaldo la Juventus

Noul contract al lui Leo Messi a dus la o crestere uriasa a salariilor platite de Barcelona.

FC Barcelona este clubul care plateste cel mai mult pe salariile din fotbalul mondial, aproximativ 487 de milioane de euro, scrie Daily Mail. Conform raportului financiar, cheltuielile Barcelonei pentru salarii au crescut cu 43% intr-un an iar unul dintre motive este noul contract al lui Leo Messi. Plecarea lui Neymar a mai amortizat din pierderile catalanilor.

In ciuda faptului ca l-a pierdut pe Cristiano Ronaldo, Real Madrid este pe locul 2 in clasament insa la mare distanta de rivala din La Liga. Juventus a crescut in top aducandu-l pe Ronaldo, cel care incaseaza 30 de milioane de euro pe an, si le-a depasit in top pe Chelsea sau Liverpool.

Iata topul salariilor platite de cluburi anual (sumele sunt exprimate in milioane de euro):

Barcelona - 487

Real Madrid - 395

Manchester United - 337

Paris Saint-Germain - 272

Bayern Munich - 265

Juventus - 259

Chelsea - 256

Liverpool - 241

Arsenal - 232

Borussia Dortmund - 187

Atletico Madrid - 178

Inter Milan - 156

Tottenham - 148

Leicester - 131