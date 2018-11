Tradare URIASA! A plecat de la Barcelona, acum e DISPERAT sa ajunga la Real! Ce star mondial poate fi primul mare transfer din 2019

E abia transferat si primeste un salariu urias, dar tot se gandeste la plecare.

Alexis Sanchez vrea sa o paraseasca pe Manchester United. Chilianul a fost propus de agentii sai la Real Madrid, anunta jurnalistul Josep Pedrerol. Sanchez e nemultumit de relatia cu Jose Mourinho. Fostul atacant al Barcelonei a ajuns rezerva la United la mai putin de un an distanta de transferul sau pe Old Trafford. Alexis are un salariu de 23 de milioane de euro pe an la United, care l-a adus in ianuarie de la Arsenal intr-un schimb surprinzator cu Mkhitaryan.

Sancez a inscris un singur gol de la inceputul campionatului si a oferit doua pase decisive.