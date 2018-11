Poveste incredibila! Mourinho, prima varianta pentru Barcelona! Cine a fost omul care s-a opus venirii lui "The Special One' pe Camp Nou

Povestea incredibila a lui Jose Mourinho. A fost la un pas de Barcelona.

Jose Mourinho a fost la un pas sa o preia pe FC Barcelona. Totul se intampla in 2008 dupa plecarea lui Rijkaard. Mourinho a fost prima varianta pentru cei de la Barcelona.

Portughezul chiar a trimis un fisier PowerPoint in care explica cum ar urma sa joace echipa de pe Camp Nou cu el pe banca. Acesta avea mentalitate de invingator, performanta si trecut catalan dupa ce a fost secund la Barcelona la inceputul anilor 2000.

Laporta, care era pe atunci presedintele Barcelonei era incantat de ideea aducerii lui Mou pe Camp Noum dar un om important din cadrul clubului a decis ca Guardiola merita sa primeasca o sansa.

Este vorba chiar de Yohan Cruyff. Acesta a considerat ca Guardiola poate as duca mai departe stilul Barcelonei si sa dezvolte academia.

"Au fost discutii indelungate pentru ca erau cativa socios care l-au dorit pe Mourinho. Jose era un mare brand si era vazut drept o varianta sigura care ne putea aduce rapid trofee", a spus Laporte.

Cruyff era omul de incredere al lui Laporta si alaturi de Txiki Begiristain l-au recomandat pe Guardiola pentru banca formatiei de pe Camp Nou.

"Presedintele si Johan Cruyff erau prieteni buni, iar Laporta a avut incredere maxima in Cruyff", a declarat Victor Valdes.

Jorge Mendez, ultimatum pentru conducatorii Barcelonei

"Agentul lui Mourinho m-a sunat si mi-a spus: <<O sa-l iei pe Mourinho sau nu?>>. I-am raspuns ca nu-l luam pe Mourinho si l-am ales pe Guardiola, dar o sa-l luam in calcul pe Mourinho daca sezonul urmator nu se termina bine", a spus Laporta.

Guardiola i-a promis lui Laporta ca o sa castige tot ceea ce se poate daca o sa i se acorde credit. Pep a obtinut 14 trofee in 4 sezoane pe Camp Nou.

"Cand am aflat ca Pep o sa fie noul nostru antrenor, am stiut ca totul o sa fie bine. N-am mai lucrat cu el din postura de antrenor-jucator, dar am fost coechipieri si stiam cat de perfectionist era. Stiam ca totul o sa fie excelent", a declarat legendarul Xavi.