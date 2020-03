Coronavirusul continua sa afecteze fotbalul! Inca un campionat se suspenda din cauza pandemiei 

Tot mai multe competitii sunt suspendate din cauza virusului asiatic.

Confederatia Braziliana de Fotbal a anuntat duminica seara suspendarea tuturor competitiilor nationale pe durata nedeterminata, in urma pandemiei de coronavirus, informeaza goal.com. La sfarsitul saptamanii trecute s-a decis disputarea partidelor cu portile inchise, insa brazilieni au luat masuri mai drastice pentru o opri raspandirea Covid-19.

Confederatia braziliana a oferit un comunicat pe site-ul oficial:

"Confederatia Braziliana de Fotbal a decis sa suspende, incepand de luni, 16 martie, pentru o perioada nedefinita, competitiile nationale aflate in desfasurare. CBF va ramane permanent in contact cu Ministerul Sanatatii, asigurand tot sprijinul pentru ca tara sa depaseasca aceasta pandemie si speram ca ne vom putea intoarce cat mai repede la normalitate", se arata in comunicat.

Jucatorii echipei din liga a 2-a braziliana, Gremio, au intrat pe teren purtand masti la partida de duminica seara impotrva lui Sao Luiz. Acestia au protestat astfel pentru ca au fost obligati sa dispute meciul.

In Brazilia au fost confirmate pana acum 176 de cazuri de infectare cu coronavirus.

