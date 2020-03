Pogba se implica in lupta cu pandemia de coronavirus! Fotbalistul a lansat de ziua sa o campanie pentru a ajuta copiii afectati de Covid-19

Francezul incearca sa ajute in lupta cu Covid-19.

Starul lui Manchester United, Paul Pogba, a lansat, chiar de ziua sa, o campanie de strangere de fonduri pentru a-i ajuta pe copiii afectati de coronavirus.

Mijlocasul incearca sa stranga astfel 30 000 de euro pentru Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite. Pogba a spus ca daca fanii il vor ajuta sa stranga banii, el va dubla suma.

"Este ziua mea si sunt intotdeauna recunoscator ca eu, familia si prietenii mei suntem sanatosi. Cu toate acestea, nu toata lumea e bine din punct de vedere medical in aceasta perioada. Pandemia de coronavirus afecteaza vietilor multor persoane, printre care si copii. Impactul asupra omenirii, in special asupra copiilor vulnerabili, poate fi urias. UNICEF ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului. In aceasta perioada, trebuie sa fim uniti. Cu ajutorul vostru, sper sa strangem 30 000 de euro pentru a ajuta in acest razboi si eu voi dubla suma adunata", a zis Pogba pe contul sau de Instagram.