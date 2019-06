COPA AMERICA | Momente incredibile pentru nationala Braziliei! Fanii i-au HUIDUIT, echipa e in pericol sa fie eliminata inca din grupe: "E frustrant, nu ajuta pe nimeni situatia!"

Brazilia a avut 2 goluri anulate cu VAR.

Nationala Braziliei a fost huiduita de proprii fani pentru al 2-lea meci consecutiv la Copa America, competitie organizata de Brazilia. Fanii brazilieni si-au ironizat jucatorii cu "ole-uri" la pasele reusite de adversari.

Brazilia a facut doar 0-0 cu Venezuela dupa o evolutie slaba si risca sa fie eliminata inca din faza grupelor, daca este invinsa in ultima etapa de Peru. Totusi, un egal ar duce-o pe Brazilia in sferturile competitiei. Nationala lui Tite a avut 2 reusite anulate cu VAR: una a lui Gabriel Jesus pentru offside in startul reprizei secunde si una a lui Coutinho din acelasi motiv, pe finalul partidei.

"Evident ca nu ajuta pe nimeni ca fanii sunt impotriva noastra, sa strige <<ole-uri>> pentru oponentul nostru. Nu ajuta pe nimeni. Trebuie sa continuam sa luptam si continuam sa dam tot ce avem mai bun pentru a schimba lucrurile. Este frustrant.



Am facut tot posibilul sa castigam partida. Am avut multe ocazii, am controlat meciul, dar nu am putut obtine victoria" a spus fundasul Filipe Luis dupa partida.