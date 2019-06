Real Madrid a intrat pe fir! Spaniolii arunca bomba: Florentino Perez concureaza cu Barcelona pentru transferul brazilianului! PSG cere un fotbalist de pe Bernabeu

Real Madrid a intrat pe fir si il vrea pe Neymar, fotbalist cazut in dizgratie la PSG. Madrilenii sunt gata sa se bata cu Barcelona pentru semnatura brazilianului.

Barcelona a facut o oferta monstruoasa de 100.000.000 euro plus Rakitic, Umtiti si Dembele pentru a-l lua pe Neymar de la PSG. Catalanii asteapta un raspuns din partea conducerii clubului parizian, fiind destul de optimisti in privinta negocierilor cu fotbalistul. Neymar s-a destainuit apropiatilor, spunand ca ar renunta la bani pentru a reveni in Spania. El este nefericit la PSG, formatie care nu a aratat, in ciuda investitiilor masive, forta de a se bate pentru castigarea UEFA Champions League.

Real Madrid a intrat pe fir si-l vrea pe Neymar



Barcelona nu este, insa, singura care il vrea pe Neymar. Si marea rivala Real Madrid testeaza terenul in acest moment. Presa din Spania arunca bomba.

Jurnalistii spanioli spun ca lui Florentino Perez "i s-a aprins beculetul". El il admira pe Neymar de multi ani, insa nu a putut sa il transfere pe Bernabeu. Acum, seful lui Real Madrid crede ca ar putea reusi sa-l ia in sfarsit!

In acest moment, Real Madrid nu a avansat o oferta oficiala pentru Neymar, dar este de asteptat sa incerce sa ii contacteze pe cei de la PSG.

Real Madrid a cheltuit pana acum 300.000.000 euro pentru Hazard, Mendy, Militao, Rodrygo Goes si Luka Jovic.

MARCA: PSG il cere pe Casemiro



Cotidianul spaniol MARCA scrie ca PSG isi doreste un fotbalist de la Real Madrid si in cazul unor negocieri pentru Neymar sefii gruparii de pe Parc des Princes vor cere includerea acestuia in "deal".

Potrivit MARCA, PSG il vrea pe Casemiro si va cere ca mijlocasul sa fie moneda de schimb in transferul lui Neymar. De asemenea, parizienii ar vrea si o suma de peste 100 sau chiar 150 de milioane euro.

MARCA mai scrie ca noul director sportiv al lui PSG, brazilianul Leonard, cauta un fotbalist care sa betoneze mijlocul terenului asa cum o facea Thiago Motta. Allan de la Napoli este si el o varianta.