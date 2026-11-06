Mai întâi, a fost meciul din etapa a 7-a cu Al-Wakrah. Aici, echipa lui Contra a condus cu 2-0 până în minutul 68, dar a pierdut cu 2-3. A urmat remiza cu Al-Rayyan (0-0), iar acum, ce s-a întâmplat în partida cu Al-Ahli Doha (2-2), a făcut ca antrenorul român să „turbeze“, pur și simplu!

Ca să înțelegem drama lui Contra , în Qatar, e nevoie de puțin context. La finalul etapei a 6-a, Al-Arabi, echipa antrenată de fostul dinamovist, era pe podium, la doar 2 puncte de lider! De atunci însă, Al-Arabi dă impresia că e o echipă „blestemată“. Pentru că, în următoarele trei partide, n-a mai bătut pe nimeni: o înfrângere și două egaluri. Iar acest șir de partide fără victorie a venit după niște scenarii demne de Dosarele X ale fotbalului!

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Contra, ruinat de șuturile imparabile ale lui Exposito

În prima partidă a zilei din etapa a 9-a, Al-Arabi dădea semne că defilează spre victorie. Pentru că, la pauză, trupa pregătită de „Guriță“ avea 2-0 pe tabelă, după reușitele semnate de Laye (43) și Lihadji (45+2). Inclusiv la cum a pornit partea a doua, cu bara lui Sarabia din minutul 51, părea că Al-Arabi își va mări avantajul. În doar două minute însă, s-a ales praful de echipa lui Contra!

Spaniolul Erik Exposito (30 de ani), fost jucător la Slask Wroclaw (Polonia), Las Palmas și Cordoba (Spania), a restabilit egalitatea, 2-2, cu două șuturi imparabile, în minutele 59 și 61. După primul gol, Contra a luat foc pe margine și a înjurat de mama focului, acuzându-și elevii că l-au lăsat pe Exposito să tragă la poartă.

Iar ca seara de coșmar a lui Contra să fie întregită, meciul s-a încheiat cu alte două faze care l-au dus pe tehnicianul român în pragul disperării. Mai întâi, în minutul 76, lovitura de cap a lui Sarabia a întâlnit transversala. Iar apoi, în minutul 90+7, la o fază suspectă de penalty pentru Al-Arabi, centralul întâlnirii a revăzut pe ecranul de pe margine duelul din careu, dar a refuzat să dea 11 metri pentru echipa lui Contra. După această decizie, arbitrul a și pus capăt jocului cu scorul final de 2-2.

Extrem de nervos, „Guriță“ a încheiat meciul protestând la refuzul centralului de a acorda penalty pentru Al-Arabi, motiv pentru care a primit și un „galben“.

După nouă etape din Qatar Stars League, Al-Arabi are 14 puncte și ocupă locul 4 în clasament. Lider e Al-Sadd Doha, echipa lui Răzvan Lucescu, cu 18 puncte și cu o partidă mai puțin disputată. În etapa a 5-a, duelul antrenorilor români din Qatar Stars League, în Al-Sadd – Al-Arabi, a fost câștigat de echipa lui Contra cu scorul de 3-2.