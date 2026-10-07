Cosmin Contra (50 de ani) a lucrat numai în zona arabă, începând din 2021, iar odată cu trecerea anilor a învățat că fotbalul din Orientul Mijlociu are particularitățile sale. Ceea ce explică ultima sa decizie.

Înainte de fereastra dedicată echipelor naționale, în ultima partidă jucată de Al-Arabi Doha, „Guriță“ a tăiat în carne vie: l-a exclus pe marocanul Oussama Tannane (32 de ani) din lot pentru meciul cu Qatar SC (0-0). Motivul? Nemulțumit că e ținut pe bancă, în spatele spaniolului Pablo Sarabia, preferatul lui Contra, Tannane a făcut scandal la antrenament. Imediat, a fost trimis la vestiar de Contra și lăsat în afara lotului pentru partida din etapa a 4-a.

Antrenorul român n-a ținut cont de faptul că Tannane, venit de pe bancă în primele trei partide, a înscris un gol și a oferit o pasă de gol. Dar suporterii i-au sărit în cap lui Contra fix din acest motiv! Și scandalul a luat o amploare atât de mare, cu o campanie online a suporterilor împotriva antrenorului român, încât acesta a cedat.

Anunțul arabilor: „Tannane, iertat și reprimit în lot pentru etapa din campionat“

Având în vedere că și conducerea clubului Al-Arabi i-a cerut lui Contra să treacă peste incidentul de la antrenament, tehnicianul român n-a avut de ales. Iar jurnalistul Najm al-Din Darwish tocmai a anunțat finalul acestei telenovele.

„Conflictul Contra – Tannane s-a încheiat. Fotbalistul marocan, reprimit la antrenamente, a fost inclus în lotul celor de la Al-Arabi pentru următorul meci de campionat, pe terenul liderului Al-Sadd Doha. Intervenția conducerii, dar și reacția fanilor, l-au forțat pe antrenor să treacă peste cele întâmplate. Dar rămâne de văzut dacă Tannane va ajunge titular, așa cum și-a dorit, sau dacă va începe și meciul cu Al-Sadd din postura de rezervă“, a notat jurnalistul din Qatar.

Najm al-Din Darwish a dezvăluit că, în așteptarea meciului Al-Sadd – Al-Arabi, suporterii echipei lui „Guriță“ insistă pentru titularizarea lui Tannane.

„În speranța că echipa lor va deveni prima din acest sezon, care va reuși să învingă liderul campionatului, fanii lui Al-Arabi cer de la Contra să joace cu Tannane din primul minut. Pe rețelele de socializare, a început o campanie, în favoarea mijlocașului marocan. Suporterii l-au îndemnat pe Contra să facă dreptate și să-l titularizeze pe fotbalistul de 32 de ani. Fanii insistă că antrenorul trebuie să ia o decizie spre binele echipei, trecând peste conflictul pe care l-a avut cu Tannane“, a adăugat ziaristul din Qatar.

Lucescu – Contra, meciul mult așteptat din următoarea etapă

După primele patru etape din Qatar Stars League, Al-Arabi, echipa antrenată de Cosmin Contra, ocupă locul 4 din 12 cu 6 puncte (o victorie și trei remize). Al-Sadd, unde e Răzvan Lucescu, ocupă primul loc cu maximum de puncte, 12. Duelul direct e programat pentru vineri, de la ora 20:00, ora României.