Cosmin Contra (50 de ani) e genul de antrenor „vulcanic“, care se agită mult pe marginea terenului în timpul unui meci. Chiar și așa, în relația cu jucătorii săi, „Guriță“ e un tip răbdător, prietenos.

În acest context, a surprins faptul că marocanul Oussama Tannane (32 de ani), adus la Al-Arabi Doha (Qatar) în vară, a „reușit“ să-l enerveze pe tehnicianul român. Săptămâna trecută, înaintea meciului cu Qatar SC din campionat, Contra l-a exclus din lot pe mijlocașul ofensiv african. Asta deși, în precedentele trei partide, Tannane, venit de pe bancă de fiecare dată, contribuise la trei goluri.

În aceste condiții, faptul că marocanul a fost dat afară de Contra, înaintea unui meci important de campionat, a devenit un subiect intens mediatizat în presa sportivă din Qatar.

Oussama Tannane, obligat să-și ceară scuze față de Contra

Jurnaliștii arabi au aflat că Oussama Tannane a dispărut de pe foaia meciului cu Qatar SC, întrucât a făcut scandal la ultimul antrenament de dinaintea partidei. Concret, el și-a scos tricoul și a dat cu el de pământ, în semn de protest față de o decizie luată de Contra în timpul unui joc-școală!

Paradoxal, după acest episod, fanii lui Al-Arabi s-au revoltat împotriva tehnicianului român, considerând că acesta a dat afară un jucător important într-un moment în care echipa are o singură victorie în patru partide.

Văzând că acest conflict Contra – Tannane ia amploare, șefii clubului au pus piciorul în prag. Potrivit jurnalistului Mohamed Gamal, antrenorul român și starul marocan au fost convocați la o întâlnire în cadrul căreia jucătorul de 32 de ani a fost obligat să-și ceară scuze față de Contra. Iar acesta a fost rugat de conducere să treacă peste episodul care a dus la excluderea lui Tannane din lot.

Contra, sub presiune la Al-Arabi

Aparent, conflictul Contra – Tannane s-a stins după intervenția conducerii. Jucătorul va fi reprimit la antrenamente și poate evolua în următorul meci, cel din Cupa Ligii, cu Al-Duhail (21 septembrie). Aici însă, Contra va rula formația secundă, în condițiile în care Cupa Ligii e o întrecere mai puțin importantă în Qatar.

Rămâne de văzut ce statut va avea Oussama Tannane în campionat, odată cu reluarea Qatar Stars League pe data de 9 octombrie, după pauza prilejuită pentru meciurile echipelor naționale. Marocanul s-a certat cu Contra și pentru că a fost nemulțumit de statutul său de rezervă, la Al-Arabi. În partidele de până acum, „Guriță“ l-a preferat pe spaniolul Sarabia, în primul 11, în locul lui Tannane, decizie care i-a atras critici și din partea fanilor.