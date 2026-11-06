Fanii lui Liverpool speră! Ce a anunțat antrenorul Andoni Iraola înaintea meciului din Premier League

Fanii lui Liverpool speră! Ce a anunțat antrenorul Andoni Iraola înaintea meciului din Premier League Premier League
SPORT.RO
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Antrenorul lui Liverpool, Andoni Iraola, speră că Ryan Gravenberch va putea juca împotriva lui Crystal Palace.

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Antrenorul echipei de fotbal Liverpool, Andoni Iraola, speră că Ryan Gravenberch va putea trece peste durere şi va evolua duminică, în meciul din Premier League, împotriva celor de la Crystal Palace, scrie DPA.

Mijlocaşul olandez se confruntă cu probleme la călcâi şi a fost rezervă neutilizată în meciul de duminica trecută, pierdut pe teren propriu cu 0-1 în faţa lui Arsenal, iar miercuri a lipsit din lot la înfrângerea cu 2-3 din Liga Campionilor împotriva lui Fenerbahce.

Fanii lui Liverpool speră! Ce a anunțat antrenorul Andoni Iraola

Iraola, care nu are probleme medicale noi în lot, a declarat: "Situaţia rămâne aceeaşi; singura incertitudine este Ryan. În ceea ce priveşte celelalte accidentări, situaţia rămâne neschimbată. Cazul lui Ryan Gravenberch este evaluat de la o zi la alta. Totul ţine de durere, aşa că rămâne de văzut dacă va putea gestiona durerea şi dacă ne va putea ajuta".

În rest, Iraola va miza pe acelaşi lot, având în vedere că Jeremie Frimpong (probleme musculare), Hugo Ekitike (tendonul lui Ahile), Conor Bradley şi Giovanni Leoni (ambii cu probleme la genunchi) rămân indisponibili pe termen lung.

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După cinci victorii consecutive în toate competiţiile, Liverpool a suferit două înfrângeri la rând, iar suporterii au atras din nou atenţia asupra lipsei de eficacitate a echipei în faţa porţii. "Nu este o perioadă uşoară. Mai ales că noi continuăm să lucrăm la fel. Când pierdem un meci, toată lumea este supărată. Dar trebuie să privim lucrurile în perspectivă. Ştim că, pe parcurs, vor exista suişuri şi coborâşuri, iar acum trebuie să depăşim acest moment. 

Ne-am dori să avem mereu evoluţii bune, victorii şi rezultate pozitive, dar, în realitate, nu se întâmplă mereu aşa. Există perioade în care traversezi o formă bună, aşa cum am fost noi înainte de meciul cu Arsenal. Acum am pierdut două partide şi, firesc, apar îndoieli. Înţeleg acest lucru, pentru că şi eu, ca suporter, aş reacţiona la fel. Este ceva normal. Dar noi muncim în fiecare zi şi ştim exact ce facem", a spus Iraola, scrie Agerpres.

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