Fanii lui Liverpool speră! Ce a anunțat antrenorul Andoni Iraola înaintea meciului din Premier League

Antrenorul echipei de fotbal Liverpool, Andoni Iraola, speră că Ryan Gravenberch va putea trece peste durere şi va evolua duminică, în meciul din Premier League, împotriva celor de la Crystal Palace, scrie DPA.

Mijlocaşul olandez se confruntă cu probleme la călcâi şi a fost rezervă neutilizată în meciul de duminica trecută, pierdut pe teren propriu cu 0-1 în faţa lui Arsenal, iar miercuri a lipsit din lot la înfrângerea cu 2-3 din Liga Campionilor împotriva lui Fenerbahce.

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Iraola, care nu are probleme medicale noi în lot, a declarat: "Situaţia rămâne aceeaşi; singura incertitudine este Ryan. În ceea ce priveşte celelalte accidentări, situaţia rămâne neschimbată. Cazul lui Ryan Gravenberch este evaluat de la o zi la alta. Totul ţine de durere, aşa că rămâne de văzut dacă va putea gestiona durerea şi dacă ne va putea ajuta".

În rest, Iraola va miza pe acelaşi lot, având în vedere că Jeremie Frimpong (probleme musculare), Hugo Ekitike (tendonul lui Ahile), Conor Bradley şi Giovanni Leoni (ambii cu probleme la genunchi) rămân indisponibili pe termen lung.