Jackpot Craiova! Rotaru, pe cale să încaseze 1,200,000 de euro. Condiția necesară

Jackpot Craiova! Rotaru, pe cale să încaseze 1,200,000 de euro. Condiția necesară Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Parcursul actual din grupa de Conference League le oferă oltenilor o perspectivă financiară foarte atractivă.

TAGS:
Mihai RotaruUniversitatea CraiovaConference League
Din articol

Universitatea Craiova a devenit, începând din sezonul trecut, cea mai bună echipă din fotbalul românesc la nivel de cluburi. Și, firește, acest statut a venit „la pachet“ cu mulți bani. Foarte mulți, de fapt, după standardele campionatului intern.

Numai pentru accederea în grupa de Conference League, Craiova și-a asigurat un bonus de 3,170,000 de euro din partea UEFA. Iar după rezultatele din primele trei etape, cu Getafe (1-1), Inter Club d'Escaldes (3-1) și Egnatia (2-0), oltenii au încasat 933,000 de euro strict pe punctaj. Bilanțul de până acum a deschis noi orizonturi pentru gruparea din Bănie. Atât din perspectiva sportivă, cât și financiară.

  • Universitatea craiova kf egnatia conference league 5112026
×
Alexandru Cicâldău, în Craiova - Egnatia / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Craiova are nevoie de 12 puncte pentru accederea directă în optimi

După rezultatele înregistrate joi, în toate partidele din etapa a 3-a, analiștii de la Football Meets Data au venit cu un verdict. Conform calculelor hârtiei, cu 12 puncte strânse, o echipă ar avea șanse de 57,8% să se claseze pe locurile 1-8, la finalul meciurilor din grupa de Conference League.

Iar cei de la Football Meets Data au mers chiar și mai departe și au evaluat șansele Universității, la o clasare pe locurile 1-8 cu 12 puncte, la 66,6%. Explicația? Golaverajul oltenilor de până acum: 6-2.

Așadar, dacă această socoteală se va dovedi a fi și cea corectă, atunci Universitatea Craiova mai are nevoie de 5 puncte din cele 9 rămase în joc, pentru a-și asigura accederea directă în optimi, fără să fie nevoie de disputarea unui play-off. O asemenea performanță, dacă ar fi atinsă, ar reprezenta o premieră pentru fotbalul nostru. Pentru că, de când a apărut Conference League, în sezonul 2021-2022, o singură formație din Superliga noastră a atins prima fază eliminatorie. La ediția din 2022-2023, CFR Cluj a trecut de grupe, în vechiul format, dar s-a oprit după play-off-ul optimilor, fiind eliminată de Lazio.

Acum, Universitatea Craiova poate depăși acel rezultat obținut de formația din Gruia. Iar accederea directă, în optimi, ar asigura un bonus de 1,200,000 de euro pentru finanțatorul Mihai Rotaru! Iată de unde ar veni banii:

  • Bonus de calificare în optimi: 800,000 de euro;
  • Clasare pe locurile 1-8, care duc direct în optimi: 400,000 de euro.

Meciurile rămase pentru Universitatea Craiova în grupa de Conference League

  • 26 noiembrie (ora 19:45): Brighton (Anglia) – Universitatea Craiova;
  • 10 decembrie (ora 17:30): Kairat (Kazahstan) – Universitatea Craiova;
  • 17 decembrie (ora 22:00): Universitatea Craiova – FC Copenhaga (Danemarca).
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a spart o casă din Italia și, obosit de atâta cotrobăit, s-a culcat. Ce le-a spus polițiștilor care l-au trezit
Un român a spart o casă din Italia și, obosit de atâta cotrobăit, s-a culcat. Ce le-a spus polițiștilor care l-au trezit
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte înainte de CFR Cluj - Universitatea Craiova: „O să fiu sincer”
Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte înainte de CFR Cluj - Universitatea Craiova: „O să fiu sincer”
Black Friday 2026 în Superliga. Tricouri oficiale FCSB, Universitatea Craiova, U Cluj și Farul Constanța, la reducere de Vinerea Neagră
Black Friday 2026 în Superliga. Tricouri oficiale FCSB, Universitatea Craiova, U Cluj și Farul Constanța, la reducere de Vinerea Neagră
"Nemaipomenit!" Cine l-a impresionat pe Emil Săndoi în Craiova - Egnatia + pronostic pentru clasamentul din Conference League
"Nemaipomenit!" Cine l-a impresionat pe Emil Săndoi în Craiova - Egnatia + pronostic pentru clasamentul din Conference League
ULTIMELE STIRI
Toulouse - Strasbourg, în direct pe VOYO de la 21:45! Echipele de start
Toulouse - Strasbourg, în direct pe VOYO de la 21:45! Echipele de start
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova
SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
Real Madrid, acord cu atacantul pentru care a plătit 50 de milioane de euro! Transferul se va oficializa
Real Madrid, acord cu atacantul pentru care a plătit 50 de milioane de euro! Transferul se va oficializa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

S-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, după două meciuri consecutive în Europa League ca titular

S-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, după două meciuri consecutive în Europa League ca titular

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Dinamo nu se mai oprește! Încă doi portari au semnat astăzi cu echipa lui Nuno Campos

Dinamo nu se mai oprește! Încă doi portari au semnat astăzi cu echipa lui Nuno Campos

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

Reghecampf, anunț înainte de FCSB - Corvinul: "El va fi căpitanul echipei. N-a fost adus să fie pe bancă"

Reghecampf, anunț înainte de FCSB - Corvinul: "El va fi căpitanul echipei. N-a fost adus să fie pe bancă"

Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”

Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”


Recomandarile redactiei
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
FC Argeș - Dinamo 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Piteștenii deschid scorul
Real Madrid, acord cu atacantul pentru care a plătit 50 de milioane de euro! Transferul se va oficializa
Real Madrid, acord cu atacantul pentru care a plătit 50 de milioane de euro! Transferul se va oficializa
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
Anunț de ultimă oră despre viitorul lui Ousmane Dembele! Ce se întâmplă cu starul lui PSG
SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova
SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova
Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență
Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

stirileprotvCe a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!