Jackpot Craiova! Rotaru, pe cale să încaseze 1,200,000 de euro. Condiția necesară

Numai pentru accederea în grupa de Conference League, Craiova și-a asigurat un bonus de 3,170,000 de euro din partea UEFA. Iar după rezultatele din primele trei etape, cu Getafe (1-1), Inter Club d'Escaldes (3-1) și Egnatia (2-0), oltenii au încasat 933,000 de euro strict pe punctaj. Bilanțul de până acum a deschis noi orizonturi pentru gruparea din Bănie. Atât din perspectiva sportivă, cât și financiară.

Universitatea Craiova a devenit, începând din sezonul trecut, cea mai bună echipă din fotbalul românesc la nivel de cluburi. Și, firește, acest statut a venit „la pachet“ cu mulți bani. Foarte mulți, de fapt, după standardele campionatului intern.

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Craiova are nevoie de 12 puncte pentru accederea directă în optimi

După rezultatele înregistrate joi, în toate partidele din etapa a 3-a, analiștii de la Football Meets Data au venit cu un verdict. Conform calculelor hârtiei, cu 12 puncte strânse, o echipă ar avea șanse de 57,8% să se claseze pe locurile 1-8, la finalul meciurilor din grupa de Conference League.

Iar cei de la Football Meets Data au mers chiar și mai departe și au evaluat șansele Universității, la o clasare pe locurile 1-8 cu 12 puncte, la 66,6%. Explicația? Golaverajul oltenilor de până acum: 6-2.

Așadar, dacă această socoteală se va dovedi a fi și cea corectă, atunci Universitatea Craiova mai are nevoie de 5 puncte din cele 9 rămase în joc, pentru a-și asigura accederea directă în optimi, fără să fie nevoie de disputarea unui play-off. O asemenea performanță, dacă ar fi atinsă, ar reprezenta o premieră pentru fotbalul nostru. Pentru că, de când a apărut Conference League, în sezonul 2021-2022, o singură formație din Superliga noastră a atins prima fază eliminatorie. La ediția din 2022-2023, CFR Cluj a trecut de grupe, în vechiul format, dar s-a oprit după play-off-ul optimilor, fiind eliminată de Lazio.

Acum, Universitatea Craiova poate depăși acel rezultat obținut de formația din Gruia. Iar accederea directă, în optimi, ar asigura un bonus de 1,200,000 de euro pentru finanțatorul Mihai Rotaru! Iată de unde ar veni banii:

Bonus de calificare în optimi: 800,000 de euro;

Clasare pe locurile 1-8, care duc direct în optimi: 400,000 de euro.

Meciurile rămase pentru Universitatea Craiova în grupa de Conference League