Tottenham Hotspur se află pe locul 17 în clasament cu 37 de puncte. După 35 de etape, Spurs a bifat nouă victorii, la care s-au adăugat 10 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri.

Roberto De Zerbi (46 de ani) a preluat-o pe Tottenham la sfârșitul lunii martie și are un singur obiectiv la echipa din Londra: salvarea de la retrogradare.

Capitolul la care Tottenham urcă direct pe 3 în clasamentul Premier League

Experții de la Opta Analyst au destăinuit un detaliu interesant despre Tottenham în actuala stagiune. Spurs e pe locul 3 în clasamentul meciurilor din deplasare, cu 26 de puncte obținute în 18 etape.

Formația dirijată de De Zerbi e la șase lungimi de primele două poziții în clasamentul meciurilor din deplasare, ocupate de Arsenal, respectiv Manchester City.

Tottenham are, în cele 18 dueluri de pe teren opus, șapte victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri. Acasă, Spurs nu a oferit decât două victorii!

Pentru londonezi urmează trei ”finale”. Luni are loc meciul cu Leeds din etapa 36, marți (19 mai) e jocul cu Chelsea din etapa #37, iar duminică (24 mai) e ultima etapă cu Everton

Englezii anunță despărțirea de Radu Drăgușin și cele 3 posibile destinații

Experiența acumulată în Premier League și trecutul său din fotbalul italian îl transformă pe internaționalul român într-o țintă extrem de atractivă pentru formațiile din ligile de top ale Europei.

Gruparea germană RB Leipzig a făcut cele mai concrete demersuri până în prezent. Specialistul în transferuri Ekrem Konur a transmis că nemții „vor continua negocierile pentru a ajunge la un acord de principiu”. Proiectul germanilor se pliază pe obiectivele fundașului, iar o ofertă de 20 de milioane de euro ar putea fi pusă curând pe masă.

Pe de altă parte, o revenire în Serie A reprezintă o pistă la fel de viabilă, sursa citată notând că Italia rămâne campionatul unde stoperul „se simte cel mai confortabil”. AS Roma ar pregăti o ofertă de împrumut cu opțiune de cumpărare, în timp ce Juventus Torino se gândește la o repatriere pentru a-și consolida defensiva.

Deși contractul său este valabil până în 2030, cu un salariu de aproximativ 2,8 milioane de euro anual, nemulțumirea jucătorului și riscul iminent de retrogradare slăbesc vizibil poziția de negociere a lui Tottenham. Drăgușin se așteaptă la un pachet financiar similar sau superior la viitoarea sa echipă.