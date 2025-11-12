Contra a luat și pielea de pe arabi: sumele câștigate la FIFA îl asigură pe viață!

Sport.ro a arătat aici performanța istorică a lui Contra, după 14 ani de antrenorat. Acest succes tocmai a fost completat de altul, însă nu pe teren, ci la FIFA! Pentru că, potrivit presei arabe, românul a câștigat un al doilea proces cu Damac (Arabia Saudită), grupare pe care a pregătit-o, între martie 2023 – decembrie 2024, și de la care a plecat din cauza restanțelor salariale.

Se spune că un necaz nu vine niciodată singur. Acum, Cosmin Contra (49 de ani) ne demonstrează că e valabil și reversul medaliei. Pentru că „Guriță“ traversează o perioadă în care victoriile curg pentru el. Peste tot!

Contra, procesele câștigate îi aduc 3 milioane de dolari!

Imediat după ce a părăsit Damac, Contra a dat clubul în judecată pentru a-și primi drepturile financiare. Un prim proces l-a câștigat în iunie, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. În acel moment, Damac a fost obligată de FIFA să-i dea lui Contra suma de 382.000 de dolari (presa arabă a scris, ieri, că ar fi, de fapt, vorba de 417.000 de dolari).

Acum, prin al doilea proces câștigat cu Damac, Contra trebuie să primească și o altă sumă de la formația saudită, de 955.000 de dolari.

Așadar, în total, Damac are de dat lui Contra aproximativ 1,4 milioane de dolari, având în vedere că există mici diferențe, între sumele vehiculate în presa din România și cea din Arabia Saudită.

Ce-i remarcabil e că, în cazul lui Contra, putem vorbi despre un hattrick al victoriilor obținute, fie la FIFA, fie prin negocieri directe cu oficialii unor cluburi cu care s-a aflat în litigiu. Pentru că, în august, după episodul șocant de care a avut parte, la Al-Kholood, tot în Arabia Saudită, românul s-a ales cu suma de 1,6 milioane de dolari, după cum Sport.ro a dezvăluit aici!

Așadar, în decurs de doar câteva luni, fostul selecționer al României a ajuns la 3 milioane de dolari, în urma unor litigii cu grupările din Regat.

Iar când adăugăm aceste victorii la cele pe care le are acum Contra, în Qatar, ne dăm seama că „Guriță“ traversează cea mai bună perioadă din cariera sa din ultimii ani!

