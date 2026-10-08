Răzvan Burleanu a anunțat pe cine susține la șefia UEFA

"Astăzi, 8 octombrie 2026, la Berlin, a avut loc UEFA Top Executive Meeting. Întâlnirea îi reuneşte pe toţi preşedinţii şi secretarii generali ai federaţiilor europene care, împreună cu administraţia UEFA, decid viitoarele direcţii strategice ale fotbalului european. Cu această ocazie, preşedintele Aleksander Ceferin şi-a anunţat oficial candidatura pentru cel de-al patrulea mandat. Federaţia Română de Fotbal a susţinut continuitatea preşedinţiei lui Aleksander Ceferin încă din luna mai a acestui an, prin decizia unanimă a Comitetului Executiv al FRF", se arată în comunicatul FRF.

Prezent la Berlin, Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, a declarat că Ceferin a reuşit să construiască unitatea la nivelul UEFA şi că are un vot de încredere din partea federaţiei pe care o conduce.

"Aleksander Ceferin a reuşit să construiască consens şi unitate în contexte dificile pentru fotbalul european şi internaţional, proiectând o dezvoltare sustenabilă la nivelul UEFA care astăzi este un element de referinţă în guvernanţa sportivă. Susţinerea FRF pentru Preşedintele UEFA este un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului şi că poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport", a afirmat Burleanu.

Alegerile vor avea loc în cadrul Congresului UEFA din 22 aprilie 2027, găzduit la Astana, în Kazahstan, în conformitate cu prevederile statutare ale forului european, scrie Agerpres.