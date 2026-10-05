Criză în interiorul FRF! Burleanu ar fi ”la cuțite” cu Bodescu: ”M-am luat după tine să-l punem pe Hagi!”

Selecționerul a fost instalat cu surle și trâmbițe, însă ce se anunța a fi o perioadă prosperă pentru prima reprezentativă a devenit rapid o catastrofă.

Cu Hagi pe bancă, România a pierdut primele trei meciuri din campania din Nations League, cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6). În această seară, se joacă returul cu Suedia, pe Arena Națională.

Florin Prunea, apropiatul lui Gică Hagi și portarul Generației de Aur, a aflat ce s-a întâmplat după umilința suferită de echipa națională la Varșovia, în fața Poloniei.

Florin Prunea: ”Bodescu și Burleanu s-au bălăcărit!”

Prunea susține că, la scurt timp după finalul partidei, au fost discuții tensionate între Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, și Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF.

Fostul mare portar al Generației de Aur a afirmat că Răzvan Burleanu i-ar fi reproșat lui Bodescu faptul că el a fost cel care a insistat pentru numirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale.

”Știți ce am auzit? Că a fost o discuție după meci, seara, acolo, în care s-au bălăcărit și s-au certat Bodescu cu Burleanu.

Burleanu i-a zis lui Bodescu: <<Da, că m-am luat după tine să-l punem pe Hagi. M-am luat după voi cu Hagi al vostru, că uite în ce hal am ajuns!>>”, a spus Florin Prunea, conform Iamsport.

FRF ar fi pregătit deja înlocuitor pentru Gică Hagi

Conform Fanatik, oficialii Federației Române de Fotbal ar fi decis deja cine i-ar putea lua locul lui Gică Hagi, în situația în care Gică Hagi va alege să renunțe prematur. Se pare că ar fi vorba despre Edi Iordănescu, antrenorul care a dus naționala la EURO 2024.

Această variantă va deveni realitate, însă, doar dacă Gică Hagi va hotărî să plece, pentru că este greu de crezut că oficialii FRF vor fi ei cei care vor decide demiterea antrenorului.