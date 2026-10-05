Deși așteptările erau ridicate înainte de meciurile oficiale, echipa națională a României a suferit trei înfrângeri în primele partide din UEFA Nations League: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Suporterii anunță un protest masiv la România - Suedia

Gică Hagi anunța la începutul campaniei că își dorește 12 puncte din primele patru partide, însă cifrele arată o altă realitate: 12 goluri primite și doar trei marcate.

În ciuda acestui aspect, nu selecționerul este cel mai vizat după rezultatele dezastruoase, ci Răzvan Burleanu. Președintele Federației Române de Fotbal a intrat în dizgrație suporterilor.

În contextul prezentat mai sus, pagina dedicată fenomenului Ultra din România, „Ultras România 1918”, a publicat o fotografie cu Răzvan Burleanu, sub chipul oficialului FRF fiind mesajul „PLEACĂ”.

Pe Arena Națională vor fi prezenți aproximativ 50.000 de spectatori la meciul cu Suedia, iar în spațiul public se speculează că vor exista mai multe bannere, toate cu mesaje dure pentru conducătorii din fotbalul românesc.