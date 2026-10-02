După 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, România o întâlnește în această seară de la ora 21:45 pe Polonia, într-un meci care va conta pentru etapa #3 din Nations League și care va avea loc la Varșovia.

Confruntarea va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

Valeriu Iftime, manifest înainte de Polonia - România: ”Degeaba urlăm la Burleanu! / Dacă nici Hagi, atunci cine?”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a sugerat că Hagi e cel mai în măsură să producă un șoc la națională, în contextul evoluției slabe a primei reprezentative în primele două runde din Nations League.

”Eu nu-mi schimb părerea după două meciuri. Sufăr lângă Hagi, se vede că nu avem forță și avem o mare lipsă de valoare. Cu Suedia am fost cumva mai agresivi, iar cu Bosnia am fost la pământ. Ca pe vremea când jucam eu în Liga 2 și făceam un meci cu Liga 1.

Poate să facă ceva Hagi, dar trebuie timp. Sunt mulți doctori în fotbalul românesc, care dau sfaturi. Echipe în cupele europene nu avem, jucători în campionate tari nu avem, deci... Îmi e frică de meciul de diseară cu Polonia. Îmi e teamă că o să rămânem cu zero puncte. Eu m-am bucurat când a venit Hagi, dar acum o să-l tăvălească toți.

Hagi știe majoritatea jucătorilor, ăștia suntem. Am făcut numai greșeli cu Bosnia, nu am înțeles nimic. Vedem diseară ce vom face. Eu nu pot să-i dau sfaturi lui Hagi, nu-mi permit. Dacă nici Hagi nu poate să producă un șoc, atunci cine?

Nu știu ce trebuie făcut. Degeaba urlăm la Burleanu și la mai știu eu cine. Avem nevoie de fotbaliști exponențiali în Europa, nu doi - trei și care nu sunt la echipele de top. Cum era pe vremuri. Dacă nu ai așa, e greu să faci în două săptămâni o echipă mare, să-i înveți fotbal. Nu știu cum face Hagi să doarmă, după meciul cu Bosnia. Îți e și frică să te culci”, a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.

România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B: